“C’è anche lui” Il figlio della famosissima dama di Uomini e Donne sarà uno dei protagonisti di Temptation Island

Oramai manca pochissimo alla prima puntata di Temptation Island, in quanto questa verrà trasmessa domani sera alle 21,20 su Canale 5. Tra i tentatori del programma figura anche un bellissimo ragazzo che risulta essere il figlio di una famosissima dama di Uomini e Donne.

Filippo Bisciglia

Ecco che cosa sappiamo sul figlio di Anna Tedesco.

Temptation Island: tra poche ore inizia il reality dei sentimenti

Tutto è pronto per quella che sarà un’edizione più che scoppiettante del reality dei sentimenti. Stiamo parlando di Temptation Island, programma Mediaset che ci tiene compagnia da molti anni. Il programma in questione ha l’obiettivo di verificare la natura del sentimento che lega i membri di una coppia.

Anna Tedesco

Per regola questi non devono essere sposati e nemmeno avere dei figli in comune. Al loro arrivo in Sardegna uomini e donne verranno divisi nei due villaggi dove non avranno modo di rivedersi se non dopo circa un mese.

Avranno quindi la possibilità di conoscere tentatori e tentatrici che tenteranno di far nascere il dubbio nella coppia. In alcuni casi delle coppie sono scoppiate proprio per la presenza di altre persone e sono nate delle storie inaspettate che durano ancora oggi.

Nel cast del programma anche il figlio di Anna Tedesco: cosa sappiamo su si lui

Tra le figure principali del programma è doveroso menzionare i tentatori, ovvero quelli che si insinuano all’interno della coppia per cercare di far cedere le due parti. Solitamente questa parte è recitata da ragazze e ragazzi bellissimi, che di certo non passano inosservati per il loro aspetto.

Maicol e Anna Tedesco

Tra loro comparirebbe anche il figlio di una bellissima donna che abbiamo potuto conoscere in un’altra trasmissione nota di Mediaset, Uomini e Donne. Stiamo parlando della bellissima Anna Tedesco. Suo figlio risponde al nome di Maicol, ha 28 anni e trascorre la sua vita a Gubbio.

Bello, biondo ed abbronzato, nella vita fa l’operaio metalmeccanico ed è stato annoverato tra i tentatori del programma. Ha inoltre una grande passione per i gatti, i viaggi e per la fotografia. Non ci resta che attendere per scoprire chi si avvicinerà a questo fantastico ragazzo.