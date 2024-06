“C’è anche lei nel programma” Temptation Island, una delle protagoniste è l’ex fidanzata del famoso della tv: si scopre solo ora 

Il reality estivo più seguito d’Italia, Temptation Island, è finalmente tornato sugli schermi televisivi, appassionando tantissimi telespettatori e collezionando dati di share davvero notevoli, con ben oltre 3 milioni di utenti incollati alla prima puntata.

Temptation Island sta già portando con sé un vortice di emozioni e sorprese già dalla prima puntata trasmessa giovedì sera su Canale 5. Fin dall’inizio, il reality show ha conquistato l’attenzione degli spettatori con colpi di scena già molto intriganti. Durante la serata, abbiamo quindi fatto la conoscenza delle coppie protagoniste del programma e assistito ai primi momenti di questo intenso viaggio sentimentale.

Uno degli episodi più chiacchierati riguarda Alessia e Lino, che potrebbero lasciare il programma anticipatamente. Alessia ha richiesto ben due volte di anticipare il falò di confronto con il compagno, Lino, il quale in un primo momento ha rifiutato, provocando un’ondata di commenti sui social network.

Mentre tutte le storie delle coppie di Temptation Island restano ovviamente al centro dell’attenzione, con un’interessante curiosità emersa a proposito di una delle tentatrici, Mara Valentini, capace di attirare l’interesse di alcuni fidanzati. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sui social, Mara è l’ex fidanzata di Andrea Zelletta, noto ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Marzano ha condiviso alcune foto di Mara e Andrea insieme. Il legame tra i due è stato ampiamente confermato da alcune foto che risalgono a molto prima che Zelletta conoscesse l’attuale compagna Natalia Paragoni. La coppia si conobbe proprio durante la partecipazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Le foto di Mara e Andrea mostrano i due in atteggiamenti inequivocabilmente romantici.

Il pubblico di Temptation Island, a questo punto, curioso di scoprire come andranno le tentazioni e le relazioni nelle prossime puntate per scoprire come evolveranno le vicende sentimentali delle coppie. Prossimo appuntamento il giovedì 4 luglio, sempre su Canale 5 alle 21.20. Non resta che continuare ad aggiornarsi con le anticipazioni sul reality show.