Circa 430 brani hanno superato 1 miliardo di visualizzazioni video: tra questi, c’è anche Beggin’ interpretata dai Maneskin.

TikTok afferma che quest’anno circa 430 brani hanno superato 1 miliardo di visualizzazioni video sulla piattaforma, tre volte il numero di brani dell’anno scorso, come indicato su TikTok Music Report. Alcune delle canzoni più popolari in questa fascia hanno raccolto circa 20 miliardi di visualizzazioni o più nei video che le utilizzano come colonne sonore. Tra queste, c’è anche Beggin’, la cover dei Maneskin del brano dei The Four Seasons.

Maneskin

TikTok, le canzoni più usate nel 2021

Il riepilogo annuale di TikTok include – non solo le canzoni più usate sull’app come accompagnamento per i video – ma anche i numeri relativi alle visualizzazioni delle canzoni a prescindere dal loro collegamento a un video. Oltre 175 canzoni di tendenza di TikTok sono arrivate nella Billboard Hot 100 quest’anno, rispetto alle 90 del 2020.

L’azienda si prende anche il merito di aver aiutato un certo numero di artisti a farsi conoscere, come l’ex dipendente di Verizon Tai Verdes, che è arrivato nella Billboard Hot 100 per la prima volta con la sua canzone di tendenza su TikTok AOK. Un altro artista emergente su TikTok, PinkPantheress, ha collezionato “centinaia di milioni di stream combinati” su Spotify.

Gli artisti più famosi del social

Gli artisti più popolari sulla piattaforma non sono una sorpresa: Megan Thee Stallion e Doja Cat sono arrivati ​​rispettivamente al primo e al secondo posto, facendo eco alla classifica dello scorso anno. Il rapper Popp Hunna è stato il terzo artista più popolare quest’anno, un posto precedentemente occupato da Pop Smoke. Nel frattempo, Astronaut in the Ocean di Masked Wolf, Beggin dei Måneskin e Adderall (Corvette Corvette) di Popp Hunna hanno conquistato i primi tre posti come canzoni più popolari. Il video di Beggin’:

La scorsa settimana, TikTok ha anche presentato la sua carrellata annuale dei video più popolari sulla piattaforma. Questa volta, il video di @totouchanemu di se stesso che balla – girato con un drone – è stato il video più virale sulla piattaforma con 43,9 milioni di visualizzazioni. Un adorabile video di uno scoiattolo che si riempie la bocca di noci di @chipmunksoftiktok è al secondo posto, mentre il video di @catben sul rifornimento di vari prodotti per la casa è arrivato al terzo posto. Nel 2020, la sincronizzazione labiale M to the B di Bella Poarch è stato il video più virale su TikTok.