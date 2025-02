Cdu trionfa in Germania: le reazioni di Salvini, Tajani, Trump e Zelensky all’affermazione di AfD

Le recenti elezioni in Germania hanno visto la vittoria del partito CDU, suscitando reazioni significative a livello internazionale. L’ex presidente statunitense Donald Trump ha evidenziato l’importanza del risultato elettorale, sottolineando la necessità di un’alleanza forte tra i paesi occidentali. Trump ha espresso il suo sostegno per le politiche del CDU, viste come un passo verso la stabilità in Europa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore la vittoria del CDU, dichiarando che questo sviluppo potrebbe rafforzare il supporto europeo per l’Ucraina e le sue aspirazioni verso l’Occidente. Zelensky ha sottolineato l’importanza della cooperazione fra i paesi alleati nella lotta contro l’aggressione russa.

In Italia, le reazioni sono state espresse da figure politiche di primo piano come Matteo Salvini e Antonio Tajani. Salvini ha elogiato il CDU per la sua capacità di fornire una leadership forte e autorevole in Europa, auspicando che la vittoria del partito porti a una collaborazione più intensa tra l’Italia e la Germania. Tajani, invece, ha messo in evidenza come il risultato elettorale possa influenzare positivamente le relazioni europee, suggerendo che una maggiore unione tra i partiti di centrodestra in Europa sia fondamentale per affrontare le sfide del continente.

In sintesi, le dichiarazioni di leader globali e italiani evidenziano un consenso generale sull’importanza della vittoria del CDU come un’opportunità per rafforzare le alleanze e promuovere una cooperazione più stretta tra i paesi occidentali, nel contesto attuale di instabilità internazionale.