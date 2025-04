Cdp, Scannapieco: ‘Sosterremo le imprese quando sarà necessario’

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha rafforzato il suo patrimonio e dispone di risorse per supportare le imprese italiane, nonostante l’attuale fase di incertezza. Nell’ultimo anno, CDP ha impegnato circa 24,6 miliardi di euro, sostenendo investimenti per un totale di 69 miliardi. Dario Scannapieco, amministratore delegato di CDP, ha dichiarato che quando sarà necessario, l’istituzione farà la sua parte per sostenere le imprese. Queste affermazioni sono state fatte durante la presentazione dei risultati di esercizio 2024, tenutasi a Roma.