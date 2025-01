Cdm Lampo con Santanchè e Meloni: Silenzio sul Caso della Ministra

Nell’ultima riunione del Consiglio dei ministri, Daniela Santanchè, ministra del Turismo, era presente, ma la questione legata al suo rinvio a giudizio per presunto falso in bilancio nell’azienda Visibilia non è stata discussa. Giorgia Meloni, Premier, si è astenuta dal menzionare la vicenda, seguendo l’ordine del giorno. L’opposizione, in particolare il Movimento 5 Stelle, ha chiesto le dimissioni di Santanchè e ha presentato una mozione di sfiducia, ma Fratelli d’Italia non ha mostrato segni di pressione sulla ministra. Nonostante il rinvio a giudizio, Santanchè ha escluso di lasciare l’incarico.

Il Consiglio dei ministri del 23 gennaio è durato una ventina di minuti, senza discussioni informali riguardanti Santanchè. Dopo la riunione, la ministra si è recata a Milano e parteciperà all’apertura del Motor Bike Expo a Verona, seguita da un viaggio a Gedda, in Arabia Saudita, dove è prevista la presenza della nave Amerigo Vespucci. In un video, Santanchè ha affermato “si va avanti”, mentre il suo ufficio stampa ha chiarito che non aveva ulteriori commenti da fare.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha sollecitato che la mozione di sfiducia sia calendarizzata al più presto, citando “nuove ombre” sul caso Visibilia. Anche il Partito Democratico ha espresso dubbi sulla capacità di Santanchè di rimanere nel governo. Nonostante voci sui possibili sostituti, Meloni non ha accennato a un cambio. Gianluca Caramanna, uno dei candidati, ha difeso Santanchè, affermando che sta lavorando molto bene.