Cdm, approvato il dl fiscale: ecco le misure

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, per introdurre misure economiche e fiscali urgenti a favore degli enti locali. Tra le principali misure si evidenziano diversi rifinanziamenti, inclusi quelli per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e per il servizio civile universale. È previsto un incremento della spesa per l’Ape sociale, con un aumento di 20 milioni di euro nel 2025, 30 milioni nel 2026, 50 milioni nel 2027 e 10 milioni nel 2028.

Per supportare grandi eventi, sono previsti 25 milioni di euro nel 2024 per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto e 4 milioni per il Comitato Italiano Paralimpico per la XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024. Inoltre, è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per Roma Capitale in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

Riguardo alle Forze di polizia, il decreto prevede un incremento di 100 milioni di euro per coprire le spese del lavoro straordinario nel 2024, per garantire un’adeguata tutela dell’ordine pubblico. Per il PNRR, sono state introdotte misure per ridurre i tempi di pagamento, impostando obblighi per le amministrazioni pubbliche di adottare piani annuali di flussi di cassa e consentendo anticipazioni di cassa dal Ministero dell’Economia per i progetti PNRR.

Sul fronte fiscale, il decreto modifica l’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e prevede modalità di ravvedimento per chi ha utilizato indici di affidabilità fiscale (ISA) nel 2020 e 2021, considerando l’impatto del COVID-19.

Infine, sono riconosciuti contributi alle autonomie territoriali: la Regione Sicilia riceverà 74.418.720 euro nel 2024 per l’impatto della riforma fiscale, e la Provincia autonoma di Trento avrà un contributo di 5.491.000 euro per il maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato nel 2013. Queste misure complessive mirano a garantire sostegno economico e fiscale nel contesto attuale.