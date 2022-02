CD Projekt , casa di sviluppo polacca di videogiochi (tra gli altri Cyberpunk 2077 e la saga di The Witcher), ha recentemente espresso il proprio supporto all’Ucraina dopo l’invasione dalla parte della Russia di Putin. Tramite Twitter, l’azienda ha dichiarato il massimo supporto al paese già piegato dall’inizio di un conflitto che tiene tutto il mondo con il fiato sospeso, annunciando una donazione in denaro a PAH (Polska Akcja Humanitarna), organizzazione umanitaria polacca. “La recente invasione dell’Ucraina”, si legge nel tweet, “ci rende scioccati e indignati. Per dimostrare solidarietà a tutte le vittime di questa aggressione, il gruppo CD Projekt ha deciso di supportare gli aiuti umanitari donando un milione di złoty a PAH. Non possiamo restare indifferenti di fronte a un’ingiustizia del genere e chiediamo a tutti di unirsi a noi e aiutare come possono. Insieme possiamo fare una grande differenza”. La cifra corrisponde a circa 215 mila euro.

The recent invasion on Ukraine, our friends and neighbours, left us shocked and outraged.

In solidarity with all victims of this act of aggression, the CD PROJEKT Group has decided to support humanitarian aid efforts by donating 1 million PLN to the @PAH_org (1/2)

