Cccp, sold out in pochi minuti show a Berlino

Ha registrato il sold out a pochi minuti dall’apertura delle prevendite il concerto dei Cccp-Fedeli alla linea in calendario il 25 febbraio prossimo all’Astra Kulturhaus di Berlino. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, porteranno sul palco Cccp in Dddr, ideato e prodotto in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti e con Bis (Berlin Italian Shows), un live unico che unisce il punk filosovietico e la musica melodica emiliana nel cuore pulsante della Repubblica Smantellata di Germania Est.

“Astra Kulturhaus in Raw Gelände a Friedrichshain, avamposto di una Berlino ferroviaria e imperiale, ultimo margine rimasto rudimentale e vivo prima dell’assalto definitivo delle gru e dei grattacieli vetrati. Locali, mostre d’arte, occupazioni, il senso di un assedio – affermano i Cccp -. È lì che porteremo il nostro punk filosovietico e musica melodica emiliana, nel pieno cuore della Deutsche Demokratische Dismantled Republik, la Repubblica Smantellata di Germania Est: Cccp in Dddr, appunto. Nessun luogo migliore di quella capitale di crolli e resurrezioni per restituire ciò che ci è stato donato: un pugno di canzoni che cambiano la vita. Nate nei sotterranei delle case occupate, nel buio delle strade lastricate, nelle scritte sui muri, sulle pieghe dei volti: Live in Pankow; Punk Islam; Spara Jurij; Curami. In buona compagnia di altrettante pari”.

Nel frattempo, continua fino all’11 febbraio 2024 la grande mostra ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia ‘Felicitazioni! Cccp – Fedeli alla linea. 1984 – 2024’, prodotta e organizzata dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia. Un vero archivio collettivo che si apre al suo pubblico per raccontare, attraverso immagini, canzoni, testi, abiti, scenografie ed esperienze, chi sono stati i Cccp e il fenomeno che continuano ad essere grazie all’attualità dei concetti espressi in musica.