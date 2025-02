CCCP – FEDELI ALLA LINEA: “Ultima Chiamata Tour” [Info e Biglietti]

Il 30 giugno parte da Roma il tour “CCCP – ultima chiamata” dei CCCP – Fedeli alla Linea, che si svolgerà in alcune delle più prestigiose location all’aperto in Italia. Questo tour segue una serie di eventi significativi, tra cui la mostra “Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984-2024”, il “Gran Gala Punkettone” e il concerto “CCCP in DDDR” a Berlino, oltre all’uscita dell’album inedito “Altro Che Nuovo Nuovo”. I membri storici della band, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, torneranno sul palco per un’ultima volta.

Negli anni ’80, il gruppo ha rappresentato un periodo di grande fermento culturale, un’epoca caratterizzata dalla critica ai consumi e all’omologazione diffusa. La loro musica, con il suo stile grintoso e provocatorio, rispecchiava i cambiamenti sociali e politici di quegli anni.

Il tour prevede diverse date in Italia:

– 30 giugno: Roma – Circo Massimo

– 3 luglio: Milano – Castello di Legnano

– 8 luglio: Napoli – Ex Base Nato

– 12 luglio: Bari – Fiera del Levante (Locus Festival)

– 18 luglio: Padova – Villa Contarini

– 24 luglio: Rimini – Piazzale Federico Fellini

– 30 luglio: Taormina – Teatro Antico

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle 12:00 di lunedì 24 febbraio. Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti, è possibile consultare i siti ufficiali di Ticketmaster e Ticketone. Per aggiornamenti e notizie, la band è presente anche su Instagram.