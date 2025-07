Cavriana: Cinema Archeologico, evento da non perdere!

Il mondo del cinema si prepara a un evento unico, la Rassegna Internazionale Cinema Archeologico 2025, che si terrà sabato 26 luglio a Cavriana, in Piazza Castello. Organizzato dal Museo Archeologico dell’Alto Mantovano e da PetraFILM, questo festival promette un viaggio affascinante attraverso storie e culture lontane, ma che toccano le emozioni di tutti.

Le proiezioni inizieranno nel pomeriggio, alle ore 16, e si protrarranno fino a sera, per un totale di nove film. Tra i nomi di spicco ci sono i registi Federico Basso e Niccolò Bongiorno, che presenteranno opere significative. L’ingresso all’evento è gratuito, e durante l’intervallo i partecipanti potranno gustare prodotti tipici della zona.

Questa edizione della rassegna è dedicata a Giuseppe Orefici, archeologo bresciano recentemente scomparso, che ha avuto un ruolo fondamentale nelle ricerche archeologiche. Tra i film in programmazione, si segnala “Labirinti nella sabbia”, che narra delle ricerche svolte da Orefici in Perù. Un momento speciale della giornata sarà l’incontro con i registi, previsto per le ore 23, durante il quale gli spettatori potranno porre domande e scambiare opinioni. Alla fine della serata verrà anche premiato il film preferito dal pubblico, rendendo questa iniziativa un’occasione di partecipazione e interazione.