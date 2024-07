Cavo USB Type-C, Cavo USB A a USB C 3,1A Ricarica Rapida [3Pezzi/0,5+2+2m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3,0 Cavo Tipo C per iPhone 15 Samsung S22 Xiaomi Huawei Pixel OnePlus Realme Switch.

14,49€ - 9,99€

Descrizione prodotto

Il cavo più resistente di cui hai bisogno

Il cavo più sicuro che ti capisce al meglio

Speciale Temp°Guard2.0 di INIU protegge te e i tuoi dispositivi da incendi e danni alla batteria monitorando in modo intelligente la temperatura oltre 3,2 milioni di volte al giorno.

Come marchio di fiducia, ogni prodotto INIU è realizzato solo con materiali di altissima qualità e con tutto il cuore di tre anni di cura per il ristoro per un’assoluta tranquillità.

Prendi una soluzione di ricarica rapida!

Mantieni la carica altamente efficiente con INIU 45W PD&QC 3.0 caricatore da parete.

✅【INIU – Il Professionista della Ricarica Veloce SICURA】Prova la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti globali. In INIU, utilizziamo solo materiali di altissima qualità, quindi abbiamo la sicurezza di fornire una garanzia di 3 anni leader del settore.

✅【Ricarica rapida 3,1 A】Progettata con cavi in rame SuperConductivity avanzati per una velocità elevata affidabile di 3,1 A. Supporta completamente la ricarica rapida 3.0 per rivitalizzare incredibilmente il tuo telefono fino al 93% in 1 ora.

✅【Perfettamente compatibile con l’iPhone 15】 Il nostro cavo USB-A a USB-C di alta qualità garantisce una ricarica affidabile per il tuo iPhone 15. Rimanete sempre carichi e connessi senza compromessi. Nota: Questo cavo non supporta la ricarica super veloce per l’ultimo iPhone.

✅【Sincronizzazione Rapida】Supporta la sincronizzazione rapida dei dati fino a 480 Mbps, trasferendo tonnellate di film, file, canzoni in un lampo.

✅【Un Cavo a Vita】L’esclusivo rivestimento intrecciato FLYWEAVE, i giunti flessibili con una sorprendente vita utile di 45000 piegature e un connettore in lega di alluminio saldato al laser 3D di precisione costruiscono un cavo che dura più a lungo che mai.