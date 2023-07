Cavo USB C a Lightning 1.8M Ricarica Caricabatterie iPhone Certificato MFi Cavo iPhone Tipo C, Carica Rapida Caricatore per iPhone 14 13 12 Pro Max Mini 11 SE 2020 X/XS Max/XR/8/7/6s/6 Plus 5s/5c/iPad

Descrizione prodotto

Marchio: Aioneus

Nome del prodotto: Cavo USB C a Lightning

lunghezza: 1.8M

colore: Bianca

Velocità di trasferimento dati: Fino a 480 Mbps

Potenza in uscita: Massima fino a 3A

Descrizione: Aioneus si impegna a offrire agli acquirenti un’esperienza di prestazioni ad alto costo. Questo cavo di ricarica per iPhone bianco è il nostro ultimo stile, non solo sembra semplice e generoso, ma è anche super resistente.

Compatibile Universale

Ricarica rapida PD:

Compatibile con iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 14/ 14 Pro/ 14 Max/ 14 Pro MaxCompatibile con iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 miniCompatibile con iPhone XR/ XS Max/ XS/ X/ SE 2020Compatibile con iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ 10/ 8/ 8 PlusCompatibile con iPad Pro 12.9″ Gen1/Gen2, iPad Pro 10.5″, iPad Air 3, iPad mini 5, iPad Gen8/ Gen9

Nota: è necessario un caricatore a muro con porta USB-C per ottenere una ricarica rapida.

Ricarica normale:

Compatibile con iPhone 7/ 7 Plus/ 6s Plus/ 6s/ 6 Plus/ 6/ 5s/ 5c/ 5/ SECompatibile con iPad Gen4/ Gen5/ Gen6/ Gen7, iPad Air/ Air 2, iPad mini 2/ 3/ 4, iPad Pro 9.7″, iPad touch

Nota: questo cavo non è adatto per i seguenti dispositivi,

Non per iPad 10.2, iPad Pro 11″ Gen1/ Gen2/ Gen3, iPad Pro 12.9″ Gen3/Gen4/Gen5, iPad Air Gen4/Gen5, iPad Air Gen4/Gen5

Sincronizzazione più veloce fino a 480 Mbps

Tessitura in nylon nessun disegno tangibile

Più alta qualità e sicurezza

[Compatibilità veloce della carica per USB C a Lightning]: questo cavo di ricarica caricatore per iPhone è compatibile con iPhone 14/ 14 Pro/ 14 Max/ 14 Pro Max/ 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 mini/ 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 mini/ XR/ XS Max/ XS/ X, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ 10/ 8/ 8 Plus, iPhone SE 2020, iPad Air 3, iPad mini 5, iPad Gen8, iPad Pro 12.9″ Gen1/Gen2, iPad Pro 10.5″.

[Compatibilità di carica standard]: Cavo iPhone Tipo C Supporta la carica standard per iPhone 7/ 7 Plus, iPhone 6s Plus/ 6s/ 6 Plus/ 6, iPad Air/ Air 2, iPad mini 2/ 3/ 4, iPad Gen4/Gen5/Gen6/Gen7, iPad Pro, iPad touch.

[Cavo USB C Lightning iPhone bianco da 1.8m]: cavetto iPhone Aioneus progettato in 1.8 metri offre una libertà extra per ricaricare il telefono in auto, a casa e in ufficio.

[Cosa puoi ottenere]: puoi ottenere un cavo di carica rapida per iPhone intrecciato in nylon da 1 confezione (1.8 metri) con 18 mesi di sostituzione senza problemi e un servizio clienti cordiale 24 * 7 per ogni acquisto.