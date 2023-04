Cavo iPhone Certificato MFi 3Pezzi 1M,Marchpower Cavo Lightning USB Filo Caricatore iPhone Ricarica Rapida compatibile con iPhone 13/12/12 ProMax/12Mini/SE/11/11Pro/X/XS/XR/8/8Plus/7/6/5,iPad Pro,iPod

Descrizione prodotto

Marchpower Cavo Lightning USB 3P1M

1 Durevole 2 Compatibilità 3 Chip Lightning Apple MFi 4 Trasferimento dati 5 Ricarica rapida

Componenti di alta qualità

La schermatura in elastomero termoplastico (PVC) offre una durata e una protezione superiori per il cablaggio interno.

Prestazioni eccezionali

Il chip Lightning del cavo di ricarica è compatibile al 100% con tutti i dispositivi Lightning, caricandoli senza messaggi di errore.

MFi

Connettore Lightning originale per iPhone per la ricarica ad alta velocità dei dispositivi Lightning Non si stacca facilmente quando viene sollevato.

Durevole

La struttura robusta aiuta a resistere all’usura quotidiana, ma rimane anche resistente.

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 24 x 11 x 1.4 cm; 100 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 24 novembre 2018

Produttore ‏ : ‎ Marchpower

ASIN ‏ : ‎ B06W59GMCB

Numero modello articolo ‏ : ‎ A08-2019318

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

⚡️【Cable Professionale-Certificato MFi】Siamo professionisti nella produzione di cavo iphone. Il cavo ha superato la certificazione MFi per la nostra eccellente qualità. Con il chip e il terminale intelligenti originali, rigorosi controlli di qualità e test garantiscono che i filo iphone prodotti da Marchpower siano compatibili al 100% con i tuoi dispositivi durante la ricarica e il trasferimento dei dati.

⚡️【Ampia Compatibilità】Questi 3 pezzi 1m caricabatterie iphone sono completamente compatibili con tutti i tuoi dispositivi, come iPhone 13/ 13mini/ 13Pro/ 13Pro Max/ 12/ SE 2020/11/11 Pro/ 11 Pro MAX/ XS MAX/ XR/ X/ 8/8 Plus/ 7/7 Plus/ 6s/ 6 Plus/ 5SE/ 5s/ 5c/ 5X, iPad Air/ Air 2 iPad, con display Retina iPad mini/ mini 2/ mini 3 iPod Touch 5a generazione iPod Nano 7a generazione e così via. Il messaggio di errore non viene visualizzato.

⚡️【Durata Rinforzata】Con una lega di alluminio resistente al calore di alta qualità e terminali rinforzati, questi cavetto iphone sono durevoli per un uso molto lungo. È affidabile, poco costoso e ben costruito. Secondo vari esperimenti, il cavi iphone Marchpower è in grado di sopportare almeno 40.000 curve. Il suo buon design ti consente di trasportarlo e caricarlo ovunque tu voglia, come auto, ufficio, caffetteria, divano, letto e tra gli altri.

⚡️【Acquista Senza Preoccupazioni】Se riscontri un problema, ti risponderemo entro 24 ore e lo risolveremo il prima possibile. Cerchiamo sempre la tua soddisfazione al 100%. Vi auguriamo una felice giornata!