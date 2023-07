Cavo iPhone (3Pezzi, 1m 2m ), Rapida Caricabatterie Caricatore Lungo Lntrecciato Lightning Ricarica per iPhone 12 11 PRO Max XR XS X 10 8 7 6s 6 Plus 5s SE 2020 iPad iPod

Descrizione prodotto

Libero all’esterno

la lunghezza perfetta di questi cavi di ricarica ti consente di muoverti liberamente mentre ricarichi i tuoi dispositivi.

Cavo iphone intrecciato in nylon

Il cavo Lightning ultracompatta non è solo abbastanza piccolo da adattarsi perfettamente alla maggior parte delle apparecchiature, ma anche abbastanza resistente da resistere a ripetuti strappi e stoccaggi. Tessuto resistente in fibra di nylon e fili di rame. Design speciale per il tuo animale domestico, 4 volte più forte del normale cavo.

compatibilità

-iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

-iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

-iPhone Xr / iPhone Xs / iPhone xs max / iPhone x

-iPhone 8s Plus / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 7 plus

-iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 / iPhone 6 plus

-iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone SE / iPhone SE 2 °

2.4A esperienza super veloce senza preoccupazioni

Ogni cavo lightning per iphone contiene un chip di fornito da Official per garantire una compatibilità al 100% con tutti i tuoi dispositivi lightning.

I nostri cavi sono testati su almeno 3000 diversi iPhone per una qualità di ricarica ottimale e fluida.

Quantità

3 Pezzi 3 Pezzi 3 Pezzi 1 Pezzi 3 Pezzi 3 Pezzi

Lunghezza

2m+2m+2m 1m+1m+2m 1m+1m+2m 2m 1m+1m+2m 1m+1m+2m

Colore

blu grigio rosso blu Bianco e nero blu

compatibile

iPhone/iPad/iPod/AirPods iPhone/iPad/iPod/AirPods iPhone/iPad/iPod/AirPods iPhone/iPad/iPod/AirPods iPhone/iPad/iPod/AirPods Samsung Galaxy S21/20/10, Huawei P40/30/20

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 21,5 x 19,2 x 1,7 cm; 110 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 agosto 2021

Produttore ‏ : ‎ XLTOK Technology Co., Ltd

ASIN ‏ : ‎ B09DPGFPWW

Riferimento produttore ‏ : ‎ 201

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

[Design robusto]:Il tessuto in nylon ti fa sentire libero in qualsiasi posizione senza preoccuparti di ogni piccolo movimento che potrebbe influire sull’uso, non più impigliarsi con cavi tradizionali usurati e strappati.

[Ricarica rapida e trasferimento della data]:Porte USB 2.0 da 5V/2.4A, goditi il trasferimento dati, la sincronizzazione e la ricarica incredibilmente veloci. Ricarica rapida 2,4A, completamente carica solo 2 ore. 1,5 volte più veloce del normale cavo iPhone, trasmissione standard fino a 480 Mbps.

[Cavo iPhone Resistente e flessibile]: Il ricarica iPhone è ricoperto da una morbida giacca in fibra di nylon più resistente del normale usb cavo , ma anche flessibile.

[Cosa ottieni] XLTOK Cavo iphone 3Pezzi (1m+1m+2m) Se avete domande sui prodotti ricevuti, vi preghiamo di contattarci.

7,49 €