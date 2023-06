Cavo iPhone 2Pezzi/1M+1M Filo Ricarica Caricabatterie Certificato MFi Cavo Lightning, Caricatore Cavetto Carica Rapida per iPhone 14 Pro Max 13 12 11 Mini XR XS X 10 8 7 6s Plus 6 5 SE 2020 iPad

Descrizione prodotto

Yosou Cavo iPhone Lightning USB A – 1 Metri 2Pezzi

Prodotto:

Nome prodotto: Cavo USB A a LightningLunghezza: 1 M+ 1 MFunzione: carica + sincronizzazioneVelocità di ricarica: 3 A (max.)Materiale principale: nylon intrecciato + custodia in alluminio

Lista imballaggio:

1*1M Cavetto iPhone, Bianco1*1M Filo Ricarica iPhone, Bianco

Compatibilità Perfetta per iPhone/ iPad/ iPod

iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / 14 Pro Max iPhone 13 / iPhone 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 13 MiniiPhone 12 / iPhone 12 Pro / 12 Pro Max / iPhone 12 MiniiPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / iPhone 10iPhone X / iPhone XR / iPhone XS / iPhone XS MaxiPhone 8 / iPhone 8 plus / iphone 7 / iPhone 7 PlusiPhone 6s / iPhone 6s Plus / iphone 6 / iPhone 6 Plus /iPhone 5s / 5c / 5 / iPhone SE / iPhone SE 2020iPad 9.7 (2017) / iPad 9.7-inch (2018) / iPad 10.2-inch (2019)iPad Air / Air 2 / Air 3 (2019) / iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 / mini 5 / iPad 8th generation / ipad 7th generation / ipad 6th generation / ipad 5th generation / ipad 4th generationiPad Pro 9.7 inch, iPad Pro 10.5 inch, iPad Pro 12.9 inch 1th generation, iPad Pro 12.9 inch 2th generationiPod Touch 5th generation/ iPod Nano 7th generationIl cavo supporta i più recenti iOS 9/10/11/12/13/14/15/16.

iPhone cavo ricarica multifunzionale

Sincronizzazione e ricarica 2 in 1:

Cavo iPhone supporta la ricarica rapida da 3 A, che può caricare il tuo telefono dallo 0% al 60% rispetto a Cavo Lightning da 2,4 A, ti fa risparmiare 20 minuti di attesa. Cavetto iPhone supporta USB 2.0 e trasferirà le tue immagini, musica e vari file di lavoro alla massima velocità di trasferimento di 480 Mbps.

Resistente e Flessibile Cavo iPhone:

Addio al cavo che si rompe facilmente:

Il cavo in nylon ultra resistente resiste perfettamente ad attorcigliamenti e strappi per l’uso quotidiano. Può resistere a più di 10.000 test di sollecitazione di flessione, supportare più di mille volte di scollegamento e scollegamento e non ci sono danni alla porta del dispositivo.

Rame di alta qualità:

L’anima in rame addensato all’interno del Cavo Caricabatterie iPhone Carica Rapida assicura stabilità ed efficienza di trasmissione, riducendo i tempi di attesa per la ricarica.

1 Metri 2Pezzi cavo lightning

La lunghezza del cavo di ricarica da 1 m è perfetta per la ricarica al letto e per il trasporto con la tua power bank.2 Pezzi da condividere con la famiglia e gli amici o come riserva quando ne hai bisogno.

Ricarica Rapida 3A e Sincronizzazione Dati: Questo cavo iphone usb lightning supporta la ricarica rapida prevenendo il surriscaldamento e il sovraccarico per sicurezza.Supporto per il trasferimento dati a 480 Mbps per trasferire rapidamente vari file dal tuo iPhone al computer o al notebook.

Robusto e Durevole: Materiale in nylon Filo iPhone è più resistente e flessibile, può sopportare più di 10.000 flessioni e resistere all’usura quotidiana. I connettori in alluminio possono garantire un uso a lungo termine senza ossidazione e ruggine e senza deformazioni.

Forte supporto di Follow-up: Abbiamo un servizio di 18 mesi, se riscontri problemi durante l’utilizzo del cavo di carica rapida per iPhone Yosou, ti preghiamo di contattarci in tempo. Ti daremo una risposta soddisfacente il prima possibile.