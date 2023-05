Cavo iPhone, [2Pack 1M] Caricabatterie iPhone Certificato MFi Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 11/11 PRO/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 – Nero

Descrizione prodotto

Carica Rapida e Trasmissione Dati:

ili di rame stagnati all’interno e valore di resistenza inferiore assicurano una corrente massima a 2,4 A e trasferiscono dati fino a 480 Mb / s, il che può far risparmiare tempo e proteggere i dispositivi. Non verrà mostrato alcun messaggio di avvertimento.

Ricarica Più Veloce e Sicura

Razie al terminale originale e allo smart chip offre velocità massime di ricarica.

100% Compatibil

Cavi iphone garantisce la ricarica perfette, non verrà mostrato alcun messaggio di avvertimento.

Cavo Ricarica per iPhone di Alta Qualità

La treccia di nylon Premium aggiunge durata extra e senza grovigli con una durata di piega di 10,000+.

Compatibilità Perfetta

iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 MiniiPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 MiniiPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XRiPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone 6 / iPhone 6 PlusiPhone SE 2020 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9.3 x 9 x 0.8 cm; 50 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 settembre 2022

Produttore ‏ : ‎ RAVIAD

ASIN ‏ : ‎ B0BDF7XQNF

Numero modello articolo ‏ : ‎ RAVD-001-GW-18

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Trasferimento Dati e Ricarica Rapida】Caricabatterie iPhone I fili in rame di alta qualità aumentano la carica fino a 5V/ 2.4A, la velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps, consente di caricare e sincronizzare in modo sicuro, stabile e veloce.

【Ultra Durabilità】Il materiale di nylon è più forte e flessibile e protegge contro l’usura di giorno in giorno. The aluminum connector is robust enough and remains in good condition for a long time.

【Lunghezza Perfetta】2 Pezzi 1m cavi iPhone usb sono comodi da usare quando si è a letto, in auto o in ufficio. Questi Cavi iPhone resistenti e privi di grovigli sono ideali per una varietà di esigenze.

【Cosa Ottieni】Cavo iPhone (2 Pezzi, 1m), garanzia 24 mesi e servizio clienti cordiale. Ti invitiamo a contattarci per ogni richiesta o domanda.