Cavo iPhone 2M TOPK Cavo Lightning [Certificato MFi] iPhone Carica Rapida Caricatore per iPhone 13 12 Pro Max Mini 11 SE 2020 X XS Max XR 8 Plus 7 6s 6 5 5s 5c iPad Airpods

Confermato da rigorosi test di laboratorio per resistere a oltre 15.000 curve. Il test di flessione e il test plug/unplug garantiscono una maggiore durata.

Questo cavo per iPhone utilizza un filo con anima in rame stagnato da 28 AWG e una schermatura del segnale in lamina di alluminio per una ricarica più rapida e stabile.

Realizzato in resistente nylon intrecciato a due tonalità per un cavo che dura più a lungo.

Perché il telefono si surriscalda quando è in carica?

Questo è normale, perché il telefono genera un po’ di calore durante la ricarica. Tuttavia, i motivi principali del caldo sono i seguenti:

1. La velocità di ricarica sarà più veloce quando la potenza del telefono è bassa, il caricatore da muro emetterà un’alta tensione di 9 V e il telefono genererà calore a causa del processo di conversione della tensione.

2. Ci sono troppi programmi in esecuzione sullo sfondo del telefono, che fanno sì che il telefono funzioni a un carico elevato e generi più calore.

Raccomandazioni:

1. Pulisci il programma in esecuzione del telefono con un elevato consumo energetico in background nel tempo.

2. Non riprodurre il telefono mentre il telefono è carico a bassa potenza, altrimenti il ​​telefono sarà in uno stato di carico elevato.

Informazioni sul messaggio di errore “Questo accessorio potrebbe non essere supportato dal dispositivo”:

Il messaggio verrebbe visualizzato se stavi utilizzando un caricatore non da muro o in scarso contatto, ma anche se stai utilizzando un accessorio di fabbrica originale, l’errore può verificarsi anche per il problema del firmware.

Dopo l’analisi, le cause di questo problema potrebbero essere le seguenti:

La porta del dispositivo contiene impurità come fibre e detriti, con conseguente scarso contatto.

La tensione del caricatore a muro è troppo bassa o instabile, con conseguente alimentazione insufficiente.

L’estremità è corrosa/macchiata, con conseguente scarso contatto.

Problemi di logica del circuito/problemi di sistema con le apparecchiature di ricarica.

Il chip o la scheda madre del cavo sono danneggiati.

Puoi provare le seguenti soluzioni:

È possibile utilizzare una puntina da disegno per eliminare la lanugine della tasca o i detriti dalla porta di ricarica.

Pulisci l’estremità con un panno per rimuovere lo sporco e i segni di ossidazione sull’estremità.

[Vita più lunga] I materiali di guscio di alluminio, nylon intrecciato e nucleo in fibra 250d, impediscono al cavo di sfilacciarsi e spaccarsi. Il cavo è passato resistendo a più di 15.000 pezzi 90 gradi di prova delle piegature. Il forte nucleo in rame stagnato 22/28AWG ha più strati di schermatura, per fornire una corrente di ricarica rapida regolare senza disturbi.

Ricarica sicura e stabile] Questo cavo di ricarica per iPhone è realizzato con il chip integrato di protezione contro il surriscaldamento e la resistenza impedisce la sovracorrente 56KΩ. Si abbina in modo intelligente alla corrente richiesta e riduce il calore. e adotta una nuova tecnologia di giunzione rinforzata per una maggiore protezione e durata, che prolungano la vita molto più a lungo rispetto all’altro cavo USB a Lightning.

[Compatibilità perfetta] Questo cavo di ricarica per iPhone è completamente compatibile con iPhone 11 Pro Max/XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6s / 6 Plus / 6 / SE / 5s / 5c / 5, iPad Air, iPad mini, iPad, iPad Pro, iPod Nano, iPod ecc.

[Cosa ottieni] TOPK 2* 2m iPhone caricabatterie cavi e 12 mesi amichevole servizio clienti. Qualsiasi domanda o prodotto danneggiato non esitate a contattarci.

