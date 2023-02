Cavo iPhone [2 Metri 3Pezzi] Cavo Lightning Usb Certificato MFi Cavetto iPhone Filo Caricatore Carica Rapida Caricabatterie Nylon per iPhone 14 13 Pro Max 12 11 XR XS X 8 7 6s 6 Plus SE iPad Airpods

Dal marchio

I prodotti principali di Yosou includono cavi di ricarica, caricabatterie, cavi per stampanti, prolunghe USB e altre periferiche digitali intelligenti.

Fin dalla sua istituzione, Yosou si è impegnata nella ricerca e nello sviluppo indipendenti di ricarica intelligente, per fornirti prodotti di ricarica intelligenti veloci e sicuri, qualità e un’esperienza di servizio conveniente.

Cavo Lightning Usb

Cavo USB C

Cavo iPhone

Cavo USB C to USB C

Caricatore

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 14.8 x 9.5 x 1.7 cm; 110 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 aprile 2022

Produttore ‏ : ‎ Yosou

ASIN ‏ : ‎ B09YMF32VS

Riferimento produttore ‏ : ‎ A-ios 2m 3colors

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Ricarica Rapida 2.4A e Trasmissione Dati】Questo cavo iphone usb lightning supporta la ricarica rapida prevenendo il surriscaldamento e il sovraccarico per sicurezza. La trasmissione e la ricarica dei dati possono essere eseguite contemporaneamente e la velocità di trasmissione massima può raggiungere 40 ~ 60 MB/S (480 Mbps) Il filo caricatore iphone può farti risparmiare il 40% di tempo di ricarica rispetto ad altri

【Robusto e Durevole】La guaina intrecciata in nylon e il guscio in alluminio rendono il cavo Lightning robusto e durevole. Ha superato più di 20000 test di flessione per una protezione e una durata extra. L’angolo di intersezione del connettore e del cavo adotta anche un design completamente avvolto per evitare rotture che prolungano efficacemente la durata

【Compatibilità Perfetta】Il cavo lightning Yosou è completamente compatibile con iPhone 14/14 Pro /14 Pro Max/13/13 Pro /13 Pro Max/13 Mini/iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone 10/X/XR/XS/XS Max/iPhone 8/8 plus/iphone 7/7 Plus/iPhone 6s/6s Plus/iphone 6/6 Plus/iPhone SE/iPhone SE 2020/SE2022/iPad 9.7/ iPad 9.7-inch / iPad 10.2 /iPad Air/Air 2/ipad mini/2/3/4/5/iPad 8th /7th/6th gen/iPod Touch 5th gen/iPod Nano 7th gen e l’ultimo sistema IOS 12 13 14 15 16

【Forte supporto di Follow-up】Abbiamo un servizio di 18 mesi, se riscontri problemi durante l’utilizzo del filo iphone Yosou, ti preghiamo di contattarci in tempo. Ti daremo una risposta soddisfacente il prima possibile