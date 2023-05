Cavo HDMI Ultra HDTV 8K – Cavo HDMI 2.1 ad altissima velocità da 1 m (48 Gbps) per 8K@60Hz e 4K@120Hz – Certificato Premium – Predisposto per PS5 e Xbox Series X

Descrizione prodotto

8K Ultra High Speed

Cavo HDMI di alta qualità da 50 cm con rivestimento flessibile antipiega in nylon, contatti placcati in oro e connettore in alluminio con dettagli arrotondati.

Soluzione perfetta

Perfetto senza interferenze grazie alla risoluzione 8K a 8K@60Hz, 4K@120Hz e 10K@120Hz. Trasferimento dati ad alta velocità con una visualizzazione fino a 7680 × 4320 pixel.

COMPATIBILE CON L’ACQUISTO

Compatibile con i dispositivi HDMI 2.1 e i vecchi standard. Supporta HDR10, eARC, VRR, QMS, QFT, DSC, ALLM, DTS Master, DTS:X e molto altro ancora.

Prodotto all’avanguardia

Consente di collegare facilmente i dispositivi HDMI 2.1 attuali e futuri come TV, proiettori, monitor PC, ricevitori TV/AV o console di gioco.

➡️ QUALITÀ: Immagine perfetta senza interferenze grazie alla risoluzione 8K con 8K@60Hz, 4K@120Hz e 10K@120Hz. Trasferimento dati ad altissima velocità con una risoluzione fino a 7680 × 4320 pixel

➡️ RETROCOMPATIBILE: compatibile con i dispositivi abilitati HDMI 2.1 e con i vecchi standard HDMI. Supporta HDR10+, eARC, VRR, QMS, QFT, DSC, ALLM, DTS Master, DTS:X e altro

➡️ AVANZATO: per il collegamento a dispositivi HDMI 2.1 attuali e futuri come televisori, proiettori, monitor per PC, ricevitori TV/AV o console di gioco

➡️ PRECISIONE DELLA MACCHINA: tripla schermatura per proteggere dalle interferenze. Questo cavo è stato ufficialmente testato e certificato dal programma di certificazione dei cavi HDMI Premium

38,99 €