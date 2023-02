Cavo HDMI Ultra HD 4K【2M/6.5ft】, iVANKY Cavo HDMI 2.0, Compatibile con 4K@60HZ, Ultra HD, 3D, Full HD 1080p, HDR, Arc, Alta velocità con Ethernet, PS3, PS4, Xbox, HDTV, Blu-Ray- Nylon Intrecciato,Nero

Dal marchio

Informazioni su iVANKY

iVANKY è un marchio di audio e video professionali su Amazon da oltre 5 anni. Coprendo sia i canali online che offline, i nostri prodotti sono stati venduti in 14 paesi e regioni, servendo oltre 12 milioni di consumatori soddisfatti. Oltre al cablaggio e agli adattatori A/V, la nostra linea di prodotti è stata ampliata in futuro con hub USB-C, docking station e prodotti più innovativi.

La Nostra Missione

Costruisci prodotti facili da usare,

Porta la felicità della vita a tutti.

La Nostra Visione

Cambia il mondo e guida il mondo in un posto migliore.

Il Nostro Valore

Un passo avanti, semplifica la complessità.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 16.8 x 15.8 x 2 cm; 75.6 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 marzo 2019

Produttore ‏ : ‎ IVANKY

ASIN ‏ : ‎ B07PPRSWKT

Numero modello articolo ‏ : ‎ LANVADA-HD02

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

❤️ [Cavo HDMI 4K HDR] – Il cavo HDMI 4K iVanky supporta HDMI 2.0b, inclusi 18 Gbps, modalità mirroring ed espansione, 4K 2160p ultra alta definizione, 2K 1080p alta definizione, QHD 1440p, HDCP 2.2, colore profondo a 48 bit, audio ritorno (ARC), audio Dolby TrueHD 7.1 e hot swap. HDMI ARC supporta l’audio surround 3D. Crea un mondo immersivo nel tuo salotto. Goditi video e audio allo stesso tempo senza indugio. Supporta più formati audio, come 5.1 non compresso, 7.1, DTS-HD e Dolby.

🌟 [Design di alta qualità] – Il cavo HDMI 4K è progettato per tutti i dispositivi conformi a HDMI 2.0 ed è compatibile con tutte le versioni inferiori a 2.0 (HDMI1.4, HDMI1.3, HDMI1.2, HDMI1.1) Supporta il mirroring o la modalità estesa. In modalità mirror, i due desktop visualizzano lo stesso contenuto. Nella modalità estesa, ogni monitor è indipendente l’uno dall’altro, fornendoti più spazio sulla scrivania.

💻 [Compatibilità universale] – il cavo 4K da HDMI a HDMI di IVANKY è molto adatto per l’home office. Consente di condividere la connessione Internet tra più dispositivi. Non è necessario preparare un cavo Ethernet separato. Puoi collegare facilmente Apple TV 4K, Fire TV, NVIDIA SHIELD TV, PS4, PS3, Switch, Ricevitore A, V, Lettore Blu-ray, Sky HD o altri dispositivi compatibili con HDMI a TV Ultra HD 4K, TV HD, computer, display o proiettore e altri dispositivi HDMI.

🎁 [Garanzia a vita] – Estendere la garanzia di 18 mesi a un totale di 54 mesi (18 + 36 mesi). Non esitate a contattarci se avete domande o dubbi.