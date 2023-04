Cavo HDMI 4K, Sweguard Cavi HDMI 2.0 a/b ad alta Velocità con Ethernet, Supporta 4K 60Hz HDR 2.0/1.4a, Video UHD 2160p, Ultra HD 1080p, 3D, compatibile PS3, PS4, TV, Computer e Monitor

Dal marchio

“Più connessione, più possibilità”.

Sweguard si è concentrata nel settore degli accessori per l’elettronica di consumo e ha servito oltre 500.000 clienti da tutto il mondo con prodotti di alta qualità e un servizio autentico.

La nostra missione è costruire su uno spirito artigianale per creare il prodotto innovativo affinché le persone possano godere della tecnologia più avanzata nella vita e nel lavoro.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 4 x 1 cm; 40 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 giugno 2020

Produttore ‏ : ‎ sweguard

ASIN ‏ : ‎ B083ZW334Z

Riferimento produttore ‏ : ‎ UK-HDMI02-3M-GREY

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

[Stabilità ad alta velocità e trasmissione]: Questo cavo HDMI 4K è in grado di trasferire dati a una velocità massima di 18 gigabit al secondo, a 60 Hz consente di trasferire l’immagine in modo fluido e impeccabile. Connettori placcati in oro di alta qualità per trasmissioni non distruttive e protezione anticorrosione. Ogni dettaglio è garantito per garantire un trasferimento veloce di segnali audio e video digitali ad alta definizione.

[Design di alta qualità]: Questo cavo HDMI 4k è conforme allo standard 2.0 e può essere compatibile con tutte le versioni inferiori a 2.0 (HDMI1.4, HDMI1.3, HDMI1.2, HDMI1.1) per supportare computer mirror o di espansione. In modalità mirror, puoi guardare film o giocare su HDTV che visualizzano lo stesso contenuto del desktop del tuo computer. In modalità estesa, ogni monitor offre più spazio sul desktop e sono separati.

[Innovativo miglioramento] : Cavo HDMI 4K Progettato per tutti i dispositivi con standard HDMI 2.0 e retrocompatibile con HDMI 1.4, 1.3 e 1.2. La schermatura in metallo e i connettori placcati in oro resistenti alla corrosione possono proteggere da interferenze del segnale esterne,Cavo HDMI 4K garantire una trasmissione stabile del segnale e ridurre al minimo la perdita di segnale.ps4 cavo hdmi tv,ps4,xbox,xbox cavo hdmi tv

[Garanzia a vita]: Scegli il cavo HDMI ad alta velocità Sweguard 4K, goditi la garanzia a vita illimitata e il servizio clienti 24/7. Se avete domande, si prega di contattare con noi. il nostro team di assistenza via cavo HDMI risponderà ai tuoi messaggi entro 24 ore e farà del nostro meglio per risolvere i tuoi problemi. Acquisto SENZA RISCHI facendo clic sul pulsante giallo “Aggiungi al carrello”.