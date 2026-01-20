Cavo HDMI 4K 3ft, 18Gbps, Ethernet

🔥 Offerta Amazon
Prezzo: €5.98
Valutazione: 5 / 5
Amazon Basics 3ft 4K HDMI Cable High Speed with Ethernet 18Gbps 4K@60Hz 2160p Black
Cavo HDMI 4K di alta velocità: la scelta ideale per la tua casa
Il cavo HDMI 4K di alta velocità di AmazonBasics è progettato per offrire una connessione stabile e di alta qualità per i tuoi dispositivi digitali. Con una lunghezza di 3 piedi, è ideale per collegare il tuo TV, lettore Blu-ray, console di gioco o computer a un ricevitore AV o a un’altra periferica.
Caratteristiche principali
Il cavo HDMI 4K di alta velocità di AmazonBasics offre:
- Connettori placcati in oro per una migliore resistenza alla corrosione e un trasferimento del segnale più stabile
- Una velocità di trasferimento di fino a 18 Gbps, che consente di trasmettere video 4K a 60 Hz e audio di alta qualità
- Una protezione contro le interferenze esterne grazie al rivestimento in polietilene ad alta densità e polivinilcloruro
- Una compatibilità con tutti i dispositivi HDMI, compresi lettori Blu-ray, TV 3D, ricevitori AV e console di gioco
Vantaggi pratici
-
- Trasmetti video 4K a 60 Hz e audio di alta qualità senza perdita di qualità
- Collega facilmente i tuoi dispositivi digitali senza preoccuparti di compatibilità o interferenze
- Goda di una connessione stabile e di alta qualità per una visione più immersiva
- Compatibile con tutti i dispositivi HDMI, compresi quelli più recenti
Scegli il cavo HDMI 4K di alta velocità di AmazonBasics
Non aspettare oltre per godere di una connessione di alta qualità per i tuoi dispositivi digitali. Scegli il cavo HDMI 4K di alta velocità di AmazonBasics e scopri una nuova dimensione di visione e audio. Acquista ora e scopri la differenza!
