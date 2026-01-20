10.3 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Offerte

Cavo HDMI 4K 3ft, 18Gbps, Ethernet

Da stranotizie
Cavo HDMI 4K 3ft, 18Gbps, Ethernet

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €5.98

⭐ Valutazione: 5 / 5

Amazon Basics 3ft 4K HDMI Cable High Speed with Ethernet 18Gbps 4K@60Hz 2160p Black

Cavo HDMI 4K di alta velocità: la scelta ideale per la tua casa

Il cavo HDMI 4K di alta velocità di AmazonBasics è progettato per offrire una connessione stabile e di alta qualità per i tuoi dispositivi digitali. Con una lunghezza di 3 piedi, è ideale per collegare il tuo TV, lettore Blu-ray, console di gioco o computer a un ricevitore AV o a un’altra periferica.

Caratteristiche principali

Il cavo HDMI 4K di alta velocità di AmazonBasics offre:

  • Connettori placcati in oro per una migliore resistenza alla corrosione e un trasferimento del segnale più stabile
  • Una velocità di trasferimento di fino a 18 Gbps, che consente di trasmettere video 4K a 60 Hz e audio di alta qualità
  • Una protezione contro le interferenze esterne grazie al rivestimento in polietilene ad alta densità e polivinilcloruro
  • Una compatibilità con tutti i dispositivi HDMI, compresi lettori Blu-ray, TV 3D, ricevitori AV e console di gioco

Vantaggi pratici

    • Trasmetti video 4K a 60 Hz e audio di alta qualità senza perdita di qualità
    • Collega facilmente i tuoi dispositivi digitali senza preoccuparti di compatibilità o interferenze
    • Goda di una connessione stabile e di alta qualità per una visione più immersiva
    • Compatibile con tutti i dispositivi HDMI, compresi quelli più recenti

Scegli il cavo HDMI 4K di alta velocità di AmazonBasics

Non aspettare oltre per godere di una connessione di alta qualità per i tuoi dispositivi digitali. Scegli il cavo HDMI 4K di alta velocità di AmazonBasics e scopri una nuova dimensione di visione e audio. Acquista ora e scopri la differenza!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Cavo HDMI 4K 3ft, 18Gbps, Ethernet

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €5.98 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Amazon Basics 3ft 4K HDMI Cable High…

Maglia Donna Manica Lunga Leggera V

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.70 - €20.80 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Women's Lightweight Long Sleeve…

Beats Pill, Altoparlante Bluetooth Waterproof

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €169.95 - €138.00 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Beats Pill - Altoparlante Bluetooth…

Tastiera Apple Magic – Inglese

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €119.00 - €102.89 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Apple Magic Keyboard - English…

18-105mm F4G OSS Zoom Lens

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €429.00 ⭐ Valutazione: / 5 Sony SELP18105G - 18-105mm F4G OSS Zoom Lens…

Articolo precedente
Darderi si presenta agli Australian Open con ambizioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.