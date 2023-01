Cavo HDMI 2.1 Certificato 2 Metri 8K 4K Cavi Ultra HD 48Gbps 4K 120Hz 144Hz 8K 60Hz 7680p 3D eARC Dynamic HDR HDCP 2.2 Dolby VRR Compatibile Blu-ray PS4 PS5 Xbox Series X Roku TV Soundbar PC

Dal marchio

La nostra azienda è un’impresa manifatturiera che si occupa di produzione e vendita. Disponiamo di un team di ricerca e sviluppo professionale e forte, con più di 80 tecnologie brevettate, e ora serviamo principalmente noti fornitori di marchi nazionali e internazionali come Dell, LG, Lenovo, ecc. I nostri prodotti comprendono USB4, Tipo C, HDMI 8K, DP, cavi HD, connettori, ecc.

4K 8K Cavo HDMI 2.1

Vetrina dei Prodotti

Cavo Thunderbolt 4

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 21.1 x 16.3 x 2.1 cm; 110 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 gennaio 2022

Produttore ‏ : ‎ DS21-MJ0105

ASIN ‏ : ‎ B09PRDZ96V

Riferimento produttore ‏ : ‎ ZY0105-HD210-AH21

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Ampia compatibilità⚡: il cavo HDMI 8k è compatibile con tutti i dispositivi con porte HDMI di tipo A, come PS5, PS4 Pro, PS3, Nin-tendo Switch, Xbox 360, Xbox one X / S, lettore Blu-ray, ricevitore AV, Fire, Roku, Apple, TV Box, Sony, Samsung, LG, HDTV, Proiettore, Monitor, Laptop, PC e altro

Alta qualità⚡: il cavo HDMI 2.1 da 8k può acquisire con precisione colori a 12 bit, ripristinare le immagini più realistiche e vivide. Supporta gli ultimi formati audio ad alta velocità di trasmissione. Come HDR dinamico, crominanza RGB 4:4:4 completa, HDCP 2.2 / 2.3, Dolby Vision. Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Quick Frame Transfer (QFT), Quick Media Switching (QMS) e altro

Configura il gioco⚡: ottimizza meglio le prestazioni di gioco, goditi un ambiente di gioco fluido e confortevole e ottieni un’esperienza visiva chiara e superveloce. Supporta le ultime console e PC di fascia alta come PlayStation 5, PS4 Pro, Xbox Series X, Xbox One X e schede grafiche della serie RTX 3080 e altro ancora

Servizio e garanzia⚡: forniamo un servizio di restituzione di 36 mesi per tutti i prodotti, se avete domande, non esitate a contattarci tramite Amazon, forniremo un servizio di alta qualità entro 24 ore

12,99 €