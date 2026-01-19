Cavo DisplayPort-HDMI 4K 30Hz, connectors dorati

🔥 Offerta Amazon
Amazon Basics DisplayPort (Source) to HDMI (Display) Cable Unidirectional 4k at 30Hz 1920×1200 1080p Gold Plated Connectors – Black
Caratteristiche tecniche
Il cavo DisplayPort (sorgente) to HDMI (display) di Amazon Basics è progettato per collegare il tuo computer a un televisore HDTV per lo streaming di audio e video o a un monitor HD o proiettore. Questo cavo unidirezionale (DisplayPort → HDMI) offre connettori placcati oro, conduttori in rame grezzo e schermatura in tessuto e foglio per una qualità dell’immagine e del suono eccezionale.
Vantaggi pratici
- Supporta risoluzioni video fino a 4K@30Hz, 1920×1200 e 1080p (Full HD) e canali audio digitali non compressi (7.1, 5.1 o 2)
- Consente di visualizzare film su grandi schermi HDTV, presentare lavoro tramite proiettore e creare/configurare un secondo monitor o duplicare display
Dettagli importanti
- Il cavo non è compatibile con USB-A
- La direzione del segnale è unidirezionale: DisplayPort (computer) → HDMI (display)
- Misura 1,8 m
