Cavo DisplayPort-HDMI 4K 30Hz, connectors dorati

Cavo DisplayPort-HDMI 4K 30Hz, connectors dorati

Prezzo: €10.22 – €9.21

Valutazione: 4.5 / 5

Amazon Basics DisplayPort (Source) to HDMI (Display) Cable Unidirectional 4k at 30Hz 1920×1200 1080p Gold Plated Connectors – Black

Scopri la qualità di Amazon Basics

Amazon Basics offre una vasta gamma di prodotti per la casa, l’ufficio, il giardino e molto altro. La selezione di Amazon Basics è in costante crescita e rappresenta una scelta conveniente per le tue esigenze quotidiane di prodotti elettronici e articoli per la vita quotidiana.

Caratteristiche tecniche

Il cavo DisplayPort (sorgente) to HDMI (display) di Amazon Basics è progettato per collegare il tuo computer a un televisore HDTV per lo streaming di audio e video o a un monitor HD o proiettore. Questo cavo unidirezionale (DisplayPort → HDMI) offre connettori placcati oro, conduttori in rame grezzo e schermatura in tessuto e foglio per una qualità dell’immagine e del suono eccezionale.

Vantaggi pratici

  • Supporta risoluzioni video fino a 4K@30Hz, 1920×1200 e 1080p (Full HD) e canali audio digitali non compressi (7.1, 5.1 o 2)
  • Consente di visualizzare film su grandi schermi HDTV, presentare lavoro tramite proiettore e creare/configurare un secondo monitor o duplicare display

Dettagli importanti

  • Il cavo non è compatibile con USB-A
  • La direzione del segnale è unidirezionale: DisplayPort (computer) → HDMI (display)
  • Misura 1,8 m

Acquista ora e scopri la differenza

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di visualizzazione con il cavo DisplayPort to HDMI di Amazon Basics. Acquista ora e goditi una qualità dell’immagine e del suono eccezionale!

