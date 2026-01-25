Cavo DisplayPort-HDMI 3m, Amazon Basics

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €16.30 – €15.07

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Amazon Basics DisplayPort to HDMI Cable, Gold Coated Connectors, 3.048 m

Scopri la qualità di Amazon Basics

Amazon Basics offre una vasta gamma di prodotti per la casa, l’ufficio, il giardino e molto altro. La nostra selezione è in costante crescita e offre una scelta conveniente per le tue esigenze quotidiane di prodotti elettronici e articoli per la vita quotidiana.

Caratteristiche principali del cavo

Il nostro cavo DisplayPort to HDMI è progettato per collegare il tuo computer ad un televisore HDTV per lo streaming di audio e video o ad un monitor HD o proiettore. importante notare che questo cavo non è compatibile con USB-A e la direzione del segnale è unidirezionale: DisplayPort (computer) → HDMI (display).

Vantaggi e caratteristiche tecniche

Il nostro cavo offre:

Connettori placcati oro, conduttori in rame nudo e schermatura a maglia e foglio per una qualità dell’immagine e della purezza del suono elevate

Supporto per risoluzioni video fino a 1920×1200 e 1080p (Full HD) e canali audio digitali non compressi (7.1, 5.1 o 2)

Vedi film su grandi schermi HDTV, presenta il tuo lavoro tramite proiettore e crea/configura un secondo monitor o duplica gli schermi

Vantaggi pratici

Tra i vantaggi di utilizzare il nostro cavo ci sono:

La possibilità di goderti i tuoi film e programmi televisivi preferiti su un grande schermo HDTV

La facilità di presentare il tuo lavoro o le tue presentazioni tramite un proiettore

Acquista ora

Non aspettare! Acquista il nostro cavo DisplayPort to HDMI oggi stesso e scopri la qualità e la convenienza di Amazon Basics. Il nostro cavo è lungo 3,048 m e offre una connessione stabile e di alta qualità per le tue esigenze di audio e video. Acquista ora e scopri la differenza!