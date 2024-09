Cavi sottomarini in fibra ottica, Sparkle firma un accordo con l’Università di Genova e la SubOptic Foundation

Oggi si è svolta la firma di un importante accordo tra l’Università di Genova, Sparkle e SubOptic Foundation, una organizzazione non profit dedicata alla promozione delle infrastrutture digitali. L’iniziativa si propone di instaurare una collaborazione strategica a lungo termine per lo sviluppo di attività di insegnamento, ricerca e innovazione nel settore delle comunicazioni sottomarine. Gli attori coinvolti hanno firmato l’accordo presso l’Aula Ligure del Palazzo dell’Università di Genova, tra cui il rettore Federico Delfino, Jayne Stowell della SubOptic Foundation ed Enrico Bagnasco, CEO di Sparkle.

Il punto focale dell’accordo è l’istituzione di un master di secondo livello in lingua inglese, che rappresenta il primo programma mondiale specializzato nei cavi sottomarini in fibra ottica. Il master, coordinato dall’Università di Genova, si avvarrà di esperti del settore, garantendo un approccio formativo internazionale, in collaborazione con SubOptic, che riunisce professionisti globali del comparto. Le attività didattiche mirano a formare giovani talenti per il settore industriale, individuando inoltre opportunità di cooperazione a livello nazionale e internazionale.

I partner intendono organizzare eventi istituzionali per promuovere la cultura scientifico-tecnologica e imprenditoriale, collaborando anche con enti interessati all’innovazione tecnologica subacquea, come il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea PNS. Questo polo, che si trova in Liguria, riunisce eccellenze pubbliche e private del settore.

Il rettore Delfino ha espresso orgoglio per il ruolo dell’Università di Genova come sede del primo master mondiale sui cavi sottomarini, evidenziando come questa iniziativa arricchisca l’ateneo nel contesto delle discipline marine e marittime. Ha sottolineato la rilevanza crescente delle infrastrutture marittime nel settore delle telecomunicazioni, posizionando Genova come un hub qualificato per la formazione e lo sviluppo economico.

Jayne Stowell ha indicato che l’istruzione e la ricerca sono fondamentali per SubOptic Foundation, e questa collaborazione rappresenta un’opportunità per ispirare le nuove generazioni a intraprendere carriere nel settore. Enrico Bagnasco ha poi rimarcato l’importanza di Genova come snodo strategico per l’innovazione, con progetti come il cavo BlueMed che pongono la città al centro del traffico digitale tra Europa, Africa e Asia. Il master, definito unico e con un forte respiro internazionale, si propone di valorizzare i cavi oceanici in fibra ottica come pilastri per lo sviluppo educativo ed economico del Paese.