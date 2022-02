Cavalluccio Marino è la terza maschera eliminata a Il Cantante Mascherato. Dopo aver scoperto l’identità di Gallina (Fiordaliso) ed Aquila (Alba Parietti) ad aver avuto la peggio a chiusura di puntata è stato Cavalluccio Marino.

Il pesce, dopo aver duettato con Peppino Di Capri, è finito al ballottaggio con Pinguino e Drago ed ha ottenuto meno voti. Sotto la maschera si nascondeva Cristina D’Avena, che nel corso della prima puntata ha duettato con il Pinguino.

Cavalluccio Marino effettivamente era una delle poche maschere rimaste senza una identità, ma i giudici l’hanno penalizzata preferendo mandare avanti Pastore Maremmano e SoleLuna che sono senza ombra di dubbio Riccardo Fogli e Cristiano Malgioglio.

Cristina D’Avena / Cavalluccio Marino torna così a casa sua.

“Mi esibisco da piccolina, ero timidissima. Sono testona, guerriera, una che va dritta per la sua strada e lotto fino in fondo. Dentro in me c’è sempre uno scontro tra fragilità e forza. Quando sento di essere fragile devo appoggiarmi a qualcuno e non sempre ho trovato le persone giuste, ma mi sono salvata col mio intuito femminile. Dicono che trasmetto energia positiva ed è vero, sono una persona molto allegra. Sono un tipo indipendente, testarda e non mi fermo fino a che non vinco le mie battaglie. Ne ho vinta una di recente, diciamo che ho portato la mia squadra in serie A”.