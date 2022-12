Cavallo vittima di bullismo deve a imparare a difendersi

Il cavallo è vittima di bullismo dei suoi compagni di recinto e osservando il comportamento del suo proprietario sembra aver imparato a difendersi.

Esattamente come nella vita degli esseri umani, anche in quella degli animali esistono momenti che si vorrebbero proprio evitare. Ad esempio quando qualcuno inizia ad infastidirti senza neanche lasciarti lo spazio per poter svolgere le normali attività in cui ci si sta impegnando. Purtroppo lo sa benissimo un bellissimo cavallo bianco, uno stallone arabo, che è da qualche tempo vittima di bullismo di alcuni dei suoi compagni di ranch. Il destriero sembra però aver imparato un metodo per potersi liberare di chi lo circonda per dargli fastidio e il proprietario è riuscito a riprenderlo proprio nel momento della sua ribellione!

Lo stallone arabo era vittima di bullismo ma finalmente impara a difendersi dai suoi aguzzini

Anche nel mondo animale esistono alcuni soggetti che si credono migliori e nella posizione di poter infastidire chi invece sembra avere qualche difficoltà. L’orgoglioso proprietario di un bellissimo stallone arabo dal colore bianco ha registrato un video che è stato poi pubblicato su Tik Tok e che in poco tempo è diventato virale tra gli utenti del social. Il protagonista è ovviamente il suo amato cavallo bianco di nome Tarek e nel filmato è possibile vedere l’animale reagire davanti a chi è solito dargli fastidio e allontanarlo proprio come il suo proprietario gli aveva mostrato nelle passate sessioni di allenamento.

Lo stallone arabo protagonista del video è infatti purtroppo solitamente preso di mira da altri cavalli del suo stesso ranch. Durante le varie sessioni di allenamento insieme al suo umano era solito essere circondato dagli altri animali che provavano a speronarlo o a tagliargli la strada.

Il ragazzo scrive nelle didascalie che compaiono in sovraimpressione durante il video che il suo cavallo è il “lowest ranking in the herd” e cioè “il rango più basso della mandria” e per questo viene bullizzato dagli altri suoi simili. Tarek però osserva sempre il suo padrone cacciare via i “bulli” attraverso l’uso della corda di sostegno attaccata al suo muso.

Forse stufo di essere infastidito mentre è occupato ad allenarsi, Tarek un giorno ha finalmente preso coraggio e ha deciso di seguire l’esempio che il suo umano gli aveva dato. Nel video infatti è possibile vedere il cavallo tenere tra i denti la sua corda di sostegno e una volta che il molestatore gli si avvicina per dargli fastidio, lo stallone arabo inizia ad usarla per dargli delle frustate e allontanarlo. Il padrone non poteva credere ai suoi occhi! Finalmente Tarek aveva imparato a difendersi e allontanare i cavalli che ogni giorno lo bullizzavano e lui era riuscito a riprendere il tutto con il suo telefono. Come un papà orgoglioso davanti ai primi passi del proprio bambino, il ragazzo ha poi deciso di pubblicare il video nel suo profilo Tik Tok e il filmato è riuscito a raggiungere oltre 158 mila mi piace e migliaia di commenti divertiti e orgogliosi di altri proprietari di cavalli che spesso vivono la sua stessa esperienza. (G. M.)