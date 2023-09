Cavallo abbandonato sul marciapiede in fin di vita: non riesce a respirare

E’ una storia terrificante quella di un povero cavallo abbandonato sul ciglio di una strada, affamato e disidratato il cavallino ha però un a seconda possibilità.

Irlanda la polizia ha scoperto il corpo di un cavallo visibilmente denutrito sul ciglio della strada mentre erano di pattuglia sulle strade della cittadina di Tipperary

Cavallo in fin di vita trovato sul ciglio della strada

Il povero cavallo era sdraiato sul ciglio della strada e sembrava esanime, nonostante sembrasse un corpo senza vita il povero cavallino era privo di forze ma il suo cuore batteva ancora e anche se affannosamente e molto lentamente il povero cavallino respirava.

Il cavallino marrone e bianco era ancora vivo e gli agenti una volta appurata la sua condizione hanno immediatamente contattato un’associazione di salvataggio per cavalli facendo si che i veterinari potessero occuparsi di lui salvandogli la vita

Una volta arrivati sul luogo i volontari di “My Lovely Horse Rescue” si misero immediatamente all’opera per salvare la vita dell’equino che sembrava ormai quasi giunta al termine.

Il fatto risale a ottobre 2022 nella contea di Tipperary in Irlanda, alla chiamata per conto di “My Lovely Horse Rescue” rispose la volontari a Kelly Mellerick che asserì che proprio a causa delle pessime condizioni in cui riversava il povero cavallo era impossibile trasportarlo in un luogo lontano o presso i veterinari dell’associazione, e quindi i volontari si son o messi in modo per trovare un luogo nel quale potesse passare la notte in modo che i veterinari giunti sul luogo potessero stabilizzarlo e monitorarlo.

I veterinari per far si che il cavallo potesse riprendersi in tempi brevi somministrarono degli steroidi al cavallo in modo tale che l’equino potesse alzarsi in tempi brevi

Fortunatamente il giorno seguente al suo ritrovamento il cavallo fu trasferito a Crok e ospitato in una scuderia dove i volontari aiutati dai veterinari riuscirono a far riprendere completamente il povero cavallino disidratato e denutrito.

Successivamente alla sua guarigione una ragazza si innamoro perdutamente del cavallo chiamato Woody dai volontari che l’avevano curato. La ragazza nel dicembre del 2022 ha deciso di adottare il cavallo e ora non solo e amato e coccolato, ma la ragazza con le sue cure e il suo amore lo ha rimesso in sesto preparandolo persino per gareggiare. Il cavallo che inizialmente era stato dato per morto ha infatti conquistato il secondo posto in una gara di salti e tutti sono stati emozionati per i risultati che il cavallino ha raggiunto insieme alla sua nuova umana di nome Orianna