Cavallino-Treporti: Sostenibilità e Turismo Responsabile

Cavallino-Treporti, situata tra la Laguna di Venezia e il Mare Adriatico, sta vivendo un notevole sviluppo turistico, enfatizzando l’importanza della sostenibilità ambientale. La sindaca Roberta Nesto sottolinea la necessità di proteggere il verde e i spazi liberi, bloccando nuove edificazioni e promuovendo un turismo che rispetti l’ambiente.

Riconosciuta come una delle prime destinazioni turistiche in Italia, la località ha visto un incremento degli arrivi, soprattutto da famiglie tedesche. La gestione dei flussi turistici è ottimizzata, favorendo una permanenza media di quasi nove giorni, grazie a un approccio di turismo lento. Nesto, coordinatrice di un tavolo di lavoro per la valorizzazione delle città marine, chiede normative specifiche per gestire i flussi e garantire sostenibilità. La comunità locale è coinvolta in pratiche ecologiche, come il riciclo dell’acqua e l’uso di energie rinnovabili. La sindaca pone come obiettivo fondamentale crescere senza compromettere il territorio e migliorare la vita dei residenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.repubblica.it