7.8 C
Roma
venerdì – 16 Gennaio 2026
Animali

Cavalli percepiscono paura umana in Francia

Da stranotizie
Cavalli percepiscono paura umana in Francia

I cavalli sono in grado di percepire la paura degli esseri umani attraverso l’olfatto e reagiscono mostrando un aumento delle risposte di stress e una minore propensione all’interazione. quanto emerge da uno studio sperimentale pubblicato sulla rivista Plos One dai ricercatori dell’Istituto francese del cavallo e dell’equitazione in collaborazione con l’Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente in Francia.

Nello studio, 43 cavalli sono stati esposti all’odore del sudore umano raccolto in situazioni di paura o di gioia, applicato tramite dischetti di cotone alle narici degli animali, oltre a un odore di controllo neutro. I cavalli sono stati poi sottoposti a test di reazione alla paura e a prove di interazione con l’uomo, come l’avvicinamento e la spazzolatura.

I risultati mostrano che, in presenza di odori associati alla paura umana, i cavalli manifestano reazioni di timore significativamente più intense e riducono il contatto con le persone rispetto a quanto avviene con odori di gioia o neutri. In particolare, gli animali tendono a toccare meno l’essere umano durante il test di avvicinamento, fissano più a lungo gli oggetti nuovi e reagiscono con maggiore intensità a stimoli improvvisi, mostrando anche un aumento della frequenza cardiaca.

Secondo i ricercatori, lo studio conferma l’importanza dell’olfatto come canale di comunicazione emotiva e suggerisce che i segnali chimici possano influenzare le interazioni tra esseri umani e animali domestici. I risultati hanno anche implicazioni pratiche per chi accudisce i cavalli, perché con il proprio stato d’animo può influenzarne il comportamento e il benessere.

Articolo precedente
Viaggi da non perdere nel mondo
Articolo successivo
Flames of Heaven
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.