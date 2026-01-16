Cavalli percepiscono paura umana in Francia

I cavalli sono in grado di percepire la paura degli esseri umani attraverso l’olfatto e reagiscono mostrando un aumento delle risposte di stress e una minore propensione all’interazione. quanto emerge da uno studio sperimentale pubblicato sulla rivista Plos One dai ricercatori dell’Istituto francese del cavallo e dell’equitazione in collaborazione con l’Istituto nazionale di ricerca per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente in Francia.

Nello studio, 43 cavalli sono stati esposti all’odore del sudore umano raccolto in situazioni di paura o di gioia, applicato tramite dischetti di cotone alle narici degli animali, oltre a un odore di controllo neutro. I cavalli sono stati poi sottoposti a test di reazione alla paura e a prove di interazione con l’uomo, come l’avvicinamento e la spazzolatura.

I risultati mostrano che, in presenza di odori associati alla paura umana, i cavalli manifestano reazioni di timore significativamente più intense e riducono il contatto con le persone rispetto a quanto avviene con odori di gioia o neutri. In particolare, gli animali tendono a toccare meno l’essere umano durante il test di avvicinamento, fissano più a lungo gli oggetti nuovi e reagiscono con maggiore intensità a stimoli improvvisi, mostrando anche un aumento della frequenza cardiaca.

Secondo i ricercatori, lo studio conferma l’importanza dell’olfatto come canale di comunicazione emotiva e suggerisce che i segnali chimici possano influenzare le interazioni tra esseri umani e animali domestici. I risultati hanno anche implicazioni pratiche per chi accudisce i cavalli, perché con il proprio stato d’animo può influenzarne il comportamento e il benessere.