Cavalli in pericolo a Castorano: salvataggio eroico dei vigili

Da StraNotizie
Domenica sera, i vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in contrada Rocchetta per recuperare due cavalli che erano caduti in un burrone. Gli animali, in buone condizioni di salute, non riuscivano a risalire. Per aiutarli, i vigili del fuoco hanno creato un sentiero alternativo e hanno utilizzato un mezzo movimento terra, riuscendo a portare a termine l’operazione dopo circa sei ore. Alla fine, i cavalli sono stati restituiti ai loro proprietari.

Il Nucleo operativo aereo di Recanati ha giocato un ruolo fondamentale nel salvataggio, collaborando con i vigili del fuoco. L’intervento è stato avviato dopo che la proprietaria aveva perso di vista i due animali da tre giorni. Le due cavalle erano scappate dal recinto e si erano bloccate nella densa vegetazione. Dopo giorni di ricerche senza esito, la situazione appariva critica. Il Nucleo operativo aereo ha impiegato un drone di ultima generazione, equipaggiato con una termocamera e un potente faro. Secondo Fausto Capalbo, presidente del Nucleo, senza il drone sarebbe stato quasi impossibile localizzare le cavalle. La termocamera ha permesso di individuarle rapidamente, nonostante il buio e la vegetazione fitta.

L’operazione ha richiesto un’importante collaborazione tra le due squadre. Mentre i vigili del fuoco si muovevano tra i rovi, il drone continuava a monitorare gli animali dall’alto, garantendo un supporto in tempo reale che ha facilitato l’intervento e tutelato la sicurezza sia degli animali che del personale di soccorso, tenendo sotto controllo anche la presenza di animali selvatici nelle vicinanze.

