Cavalli e Salute: Il Tema della Corsa all’Anello in Italia

Giovanni Boccaccio sarà il protagonista della 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni, in occasione del 650esimo anniversario della sua morte. Il tema dell’evento è stato annunciato durante il Festival delle Arti del Medioevo. In un incontro dedicato, si è discusso anche della salute del cavallo, in relazione alle nuove normative ministeriali.

Nel servizio di Dario Tomassini, è stata trasmessa un’intervista a Guido Castellano, responsabile della commissione veterinaria della Corsa all’Anello.