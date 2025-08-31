27 C
Animali

Cavalli e Salute: Il Tema della Corsa all’Anello in Italia

Da StraNotizie
Giovanni Boccaccio sarà il protagonista della 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni, in occasione del 650esimo anniversario della sua morte. Il tema dell’evento è stato annunciato durante il Festival delle Arti del Medioevo. In un incontro dedicato, si è discusso anche della salute del cavallo, in relazione alle nuove normative ministeriali.

Nel servizio di Dario Tomassini, è stata trasmessa un’intervista a Guido Castellano, responsabile della commissione veterinaria della Corsa all’Anello.

