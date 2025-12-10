L’iniziativa dell’On. Eleonora Evi e delle colleghe dem punta a riconoscere i cavalli come animali d’affezione e vietarne la macellazione. Ciò potrebbe mettere a rischio piatti storici come la Pastissada veneta, il Tordo Matto di Zagarolo e la Pìcula ‘d cavall piacentina.

Una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra italiani e carne di cavallo. La messa al bando della carne di cavallo è stata richiesta dall’onorevole Eleonora Evi, del Pd, sostenuta anche dall’On. Patrizia Prestipino e dall’On. Debora Serracchiani. La proposta di legge prevede il riconoscimento degli equidi come animali di affezione, insieme ad altre disposizioni per la loro tutela e per la promozione di misure per la riconversione degli allevamenti.

La proposta di legge mira a mettere fuori legge l’uso della Pmsg, un ormone estratto all’interno di vere e proprie fattorie del sangue in Europa a danno di migliaia di cavalle, per aumentare la produzione negli allevamenti intensivi. I dati pubblicati dal centro ricerche Ipsos insieme all’organizzazione Animal Equality Italia rivelano che solo il 17 per cento degli Italiani consumatori di carne dichiara di mangiare carne di cavallo almeno una volta al mese, una tendenza in calo.

In Italia, la carne di cavallo è un consumo da sempre minoritario, e per lo più dovuto a motivazioni salutistiche. Tuttavia, esistono anche alcune aree geografiche dove la carne di cavallo è un prodotto tradizionale, come ad esempio la Pastissada de caval veneta, il Tordo matto di Zagarolo e la Pìcula ‘d cavall del Piacentino. Queste ricette sono considerate di origine militare e sono state inserite nelle liste dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani tipici.

Altre ricette tradizionali che utilizzano carne di cavallo sono la lucanica mochena del Trentino-Alto Adige, la Bresaola della Valtellina, la Carne Salada del Trentino e il Tapulon di Borgomanero. Al sud, si trovano le Brasciole, involtini con carne di cavallo ripieni di lardo, pecorino, aglio, prezzemolo e a volte anche uvetta e pinoli, e i Pezzetti di cavallo, uno spezzatino portato forse dai gitani nel XIV secolo.