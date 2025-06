Cavalla in difficoltà: “Ora sta bene!” dice Ferrandelli

Recentemente, un incidente ha coinvolto un cavallo nella piazza Verdi di Palermo, suscitando preoccupazione tra i cittadini. L’assessore al Benessere animale, Massimo Ferrandelli, ha voluto rassicurare tutti sulla salute della cavalla coinvolta.

Ferrandelli ha condiviso un video in cui mostra che la cavalla, chiamata Freedom, sta bene dopo essere caduta mentre trainava una carrozza. Ha spiegato che, dopo l’incidente, Freedom è stata messa sotto custodia e curata dal servizio veterinario dell’ASP. In risposta a molte domande da parte della comunità, l’assessore ha voluto fornire rassicurazioni, affermando che la cavalla è in buone condizioni e ha invitato tutti a visualizzare le immagini per confermare il suo stato di salute. Questo gesto mira a ridurre le preoccupazioni e a evidenziare l’impegno per il benessere degli animali in città.

