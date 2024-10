Cavalieri del Lavoro, oggi al Quirinale la consegna delle onorificenze

Oggi, al Quirinale, si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “al Merito del Lavoro” ai 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente Sergio Mattarella lo scorso 2 giugno. Durante l’evento, sono stati premiati anche gli “Alfieri del Lavoro”, 25 degli studenti più brillanti d’Italia.

Insieme ai nuovi Cavalieri, è stata consegnata una medaglia a coloro che appartengono all’Ordine da 25 anni, tra cui spiccano nomi di spicco come Giuseppe Pasquale Marra, presidente di Adnkronos, e Giorgetto Giugiaro, noto designer. I 25 nuovi Cavalieri sono rappresentativi di vari settori e regioni, come Lucia Aleotti (Toscana, industria farmaceutica) e Pietro Beccari (Estero, moda e design di lusso), fino a Vito Antonio Primiceri (Puglia, credito) e Aquilino Carlo Villano (Campania, aerospazio).

Il premio “Alfieri del Lavoro” è stato istituito nel 1961 in occasione del centenario dell’Unità d’Italia. Ogni anno, 25 studenti che hanno terminato la scuola secondaria con il massimo dei voti ricevono un attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica. I premiati del 2024 includono studenti provenienti da diverse città italiane, come Giovanni Antonucci (Bari) e Gabriele Garofalo (Cosenza).

Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, ha dedicato il suo riconoscimento a suo padre, Silvio Berlusconi, che ricevette lo stesso titolo nel 1977. Ha sottolineato che questo riconoscimento è un tributo non solo per lei, ma per tutti coloro che lavorano nel Gruppo Mondadori e in Mediaset, evidenziando l’impegno collettivo.

Maurizio Sella, presidente dei Cavalieri del Lavoro, ha messo in evidenza l’importanza della partecipazione femminile nel mondo del lavoro, ricordando a tutti il 60° anniversario della prima donna insignita Cavaliere, Gilberta Gabrielli Minganti. In questa occasione, la Federazione ha pubblicato un volume dedicato alle donne imprenditrici nel Novecento, sottolineandone il valore e il potenziale.

Questa cerimonia non solo celebra i risultati individuali, ma rappresenta anche un riconoscimento dell’impegno e dei contributi alla crescita e allo sviluppo del Paese.