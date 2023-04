Cavaliere Veneziano de Il Cantante Mascherato: chi c’era sotto la maschera

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato con la finale del 22 aprile si è ufficialmente conclusa. La maschera di Cavaliere Veneziano è stata “abitata” per tutte e sei le puntate da Samuel Peron.

Un nome che non ha stupito dato che gli indizi che riportavano a lui erano moltissimi. Questi sono stati gli indizi che hanno portato allo smascheramento, ripresi fedelmente da DavideMaggio.it.

Cavaliere Veneziano, gli indizi

– Si conosce già tanto di lui, ma non tutto.

– Il Cavaliere Veneziano, ricordato per la sua galanteria, non sa se lo rappresenta. La seduzione è un’arte che lo rappresenta.

– Per amore ha sofferto, ma quella persona gli ha fatto capire cosa vuol dire amare.

– Non ha mai cantato, ma lo sta facendo come regalo per sua madre.

– Ama gli scacchi, anche se gioca solo una volta all’anno. Qualche partita l’ha vinta.

– Ha lavorato col suo corpo; nella sua vita è sempre stato confinato ad un ruolo.

– Dice ai giudici: “Siate clementi“.

– Gli capita spesso di specchiarsi, ma non perché è vanitoso.

– Gli è capito spesso di essere un giudice, ma è stato anche giudicato.

– Ha partecipato a Ballando con le Stelle e avrebbe anche vinto se non fosse stato per “infortuni miei o di altri“.

– Al Teatro Ariston, sede di Sanremo, ha fatto qualcosa di insolito per lui.

Prima della puntata finale, lo Scoiattolo Nero è stata la sesta maschera eliminata da Il Cantante Mascherato dopo il Cigno (al cui interno c’erano Sandra Milo e l’imitatore Antonio Mezzancella); la Rosa (Valeria Fabrizi); i Colombi (Ricky Tognazzi con Simona Izzo), l’Ippopotamo (Mal) e il Porellino (Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli).