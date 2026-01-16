Cavalese: scopri il paese del Trentino

Cavalese è un bellissimo paese di montagna situato nella Val di Fiemme, che offre una vasta gamma di attività e luoghi da visitare durante tutto l’anno. Per scoprire cosa vedere a Cavalese, si può iniziare esplorando il centro storico, famoso per le sue strutture dedicated alle famiglie, e poi proseguire con passeggiate nei boschi o sentieri escursionistici, e durante la stagione fredda divertirsi sulle piste da sci.

In inverno, Cavalese diventa un centro vivace della Val di Fiemme, grazie alle piste da sci, ai mercatini, agli eventi e alle attività al coperto. Il punto di interesse principale è il comprensorio dell’Alpe Cermis, che può essere raggiunto con una cabinovia che parte dal centro del paese e offre piste panoramiche con vista sulle Dolomiti e sul Lagorai. Inoltre, il paese organizza spesso mercatini di Natale, serate con fiaccolate, musica e appuntamenti enogastronomici.

D’estate, Cavalese trascorre tra passeggiate ed escursioni in bica. In quota, si possono scegliere sentieri panoramici semplici, percorsi più impegnativi lungo la catena del Lagorai o tranquille camminate. Sia il paese che la Val di Fiemme sono territori particolarmente attenti alle famiglie, con molte strutture, impianti e rifugi organizzati con servizi dedicati ai più piccoli.

Il centro storico di Cavalese merita sicuramente una visita, con il Palazzo Magnifica Comunità di Fiemme, la Chiesa di San Vigilio, il Parco della Pieve e Chiesa della Pieve, e la piazza principale e vie del centro, dove si trovano negozi, botteghe di prodotti tipici e piccole gallerie d’arte. Inoltre, nei dintorni del paese, partono diversi itinerari ben segnalati, come la Cascata di Cavalese, il Percorso Sulle tracce della storia e la Passeggiata dei Pini.

Nella zona ci sono anche altri paesi da visitare, come Tesero, Predazzo e Varena, che offrono una vista sulla valle e una forte tradizione artigiana. Cavalese è anche una località dove vivere, con scuole, strutture sanitarie, uffici pubblici e una discreta offerta commerciale, e offre una qualità della vita alta, con aria pulita, contatto diretto con la natura e possibilità di fare sport tutto l’anno.