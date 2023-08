Cava, ricavi balzano a 171 milioni di dollari nel 2° trimestre

– Cava Group, società che gestisce una catena di ristoranti fast-casual in stile mediterraneo negli Stati Uniti, ha chiuso il secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 terminato il 9 luglio 2023 con ricavi in crescita del 62,4% a 171,1 milioni di dollari, rispetto ai 105,3 milioni di dollari dello stesso trimestre dell’anno precedente. Le vendite same restaurant sono cresciute del 18,2% +10,3% dal traffico degli ospiti e +7,9% dal prezzo del menu e dal mix di prodotti. Le nuove aperture nette di ristoranti Cava sono state pari a 16, portando il totale dei ristoranti a 279, con un aumento del 43,1% anno su anno.

L’EBITDA rettificato è stato pari a 21,6 milioni di dollari, rispetto ai 5,9 milioni di dollari del trimestre dell’anno precedente, mentre l’utile netto pari a 6,5 milioni di dollari, rispetto alla perdita netta di 8,2 milioni di dollari di un anno fa.

“I nostri risultati nel secondo trimestre hanno dimostrato la forza del nostro modello operativo di ristorazione e il crescente appeal della categoria mediterranea, che stiamo definendo – ha commentato Brett Schulman, co-fondatore e CEO – Ricavi e redditività hanno raggiunto livelli record”.

“La nostra posizione di leadership e la comprovata portability creano significative opportunità di crescita in mercati nuovi ed esistenti, come evidenziato dalle nostre 16 nuove aperture nette durante il trimestre – ha aggiunto – La nostra performance è rappresentativa dello slancio che abbiamo acquisito e dell’attenzione continua all’esecuzione man mano che cresciamo”.

Foto: Louis Hansel on Unsplash