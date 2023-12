cause, sintomi e cura per la malformazione

Enognatismo nel cane: una malformazione della mandibola che può avere conseguenze sulla salute. Vediamo quali i segni, le cause e la cura.

Anche il nostro amico a quattro zampe, può avere diversi problemi fisici e uno di questi problemi è l’enognatismo una malformazione della mandibola.

Questa irregolarità, può causare problemi ai denti, alla digestione e al benessere generale del cane.

Ecco perché, in questo articolo vi spiegheremo cos’è l’enognatismo nel cane, quali sono le cause, quali sono i sintomi e come intervenire per curarlo.

Enognatismo nel cane

Per capire come curare l’enognatismo, è importante sapere perché si è formato.

Conoscere le cause può aiutare il veterinario a trovare il piano di trattamento giusto per il cane.

Ecco alcune delle possibili cause dell’enognatismo:

genetica: se i genitori hanno l’enognatismo, è più probabile che anche i cuccioli lo abbiano;

se i genitori hanno l’enognatismo, è più probabile che anche i cuccioli lo abbiano; problemi congeniti : problemi di sviluppo della mandibola durante la gravidanza del cane;

: problemi di sviluppo della mandibola durante la gravidanza del cane; sviluppo anomalo : anomalie nello sviluppo delle strutture facciali durante la crescita del cucciolo;

: anomalie nello sviluppo delle strutture facciali durante la crescita del cucciolo; infezioni e traumi : l’enognatismo può essere causato da infezioni o traumi durante la crescita del cane;

: l’enognatismo può essere causato da infezioni o traumi durante la crescita del cane; cause ambientali: come l’esposizione a sostanze tossiche o a condizioni sfavorevoli.

Sintomi del enognatismo

L’enognatismo nel cane è, come accennavamo, una malformazione della mandibola. Tale condizione si presenta come una varietà di sintomi.

Tra quelli più comuni associati a questa irregolarità anatomica, troviamo:

malocclusione dentale: dove i denti inferiori non si allineano correttamente con quelli superiori;

dove i denti inferiori non si allineano correttamente con quelli superiori; difficoltà nel masticare: i cani affetti da enognatismo possono avere notevoli difficoltà nel masticare il cibo;

i cani affetti da enognatismo possono avere notevoli difficoltà nel masticare il cibo; difficoltà a respirare: la deviazione della mandibola potrebbe restringere le vie aeree, portando a difficoltà respiratorie nel cane;

la deviazione della mandibola potrebbe restringere le vie aeree, portando a difficoltà respiratorie nel cane; infezioni dentali nel cane: la malocclusione dentale causata dal enognatismo, può favorire l’accumulo di placche e tartaro nei denti del cane, aumentando così il rischio di sviluppare infezioni dentali.

Riconoscere i sintomi di tale condizione nel cane è fondamentale per poter intervenire quanto prima e gestire in modo efficace l’enognatismo.

Diagnosi

Per diagnosticare l’enognatismo nel cane, il veterinario dovrà eseguire una serie di esami, ossia:

esame fisico: esaminerà attentamente la testa e la regione cranico-facciale del cane. Osserverà come i denti inferiori non si allineano correttamente con i denti superiori;

esaminerà attentamente la testa e la regione cranico-facciale del cane. Osserverà come i denti inferiori non si allineano correttamente con i denti superiori; anamnesi clinica: informazioni sulla storia medica e genetica del cane;

informazioni sulla storia medica e genetica del cane; esami radiografici : radiografie della testa e della mandibola possono fornire al veterinario immagini dettagliate delle ossa coinvolte e identificare eventuali problemi con le articolazioni o i denti;

possono fornire al veterinario immagini dettagliate delle ossa coinvolte e identificare eventuali problemi con le articolazioni o i denti; esami odontoiatrici: esaminerà la bocca e i denti del cane per vedere se ci sono problemi di placca, tartaro e infezioni;

esaminerà la bocca e i denti del cane per vedere se ci sono problemi di placca, tartaro e infezioni; esami di laboratorio: come analisi del sangue o test genetici, per escludere altre condizioni mediche.

Completata la diagnosi il veterinario potrà prescrivere il miglior trattamento disponibile appropriato per il cane.

Trattamento

L’enognatismo non può essere curato completamente, ma con il trattamento giusto, i cani affetti da questa condizione possono vivere una vita normale.

Tuttavia, le terapie più comuni includono:

cure odontoiatriche : è importante mantenere una buona igiene dentale per prevenire le infezioni dentali;

: è importante mantenere una buona igiene dentale per prevenire le infezioni dentali; interventi chirurgici: in alcuni casi, un intervento chirurgico può essere eseguito per correggere la malocclusione dentale;

in alcuni casi, un intervento chirurgico può essere eseguito per correggere la malocclusione dentale; modifiche alla dieta: può essere necessario modificare la dieta del cane per facilitare la masticazione.

In alternativa, il veterinario potrebbe consigliare approcci terapeutici non invasivi, come terapie comportamentali o regolazioni alimentari.