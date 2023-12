cause, sintomi e cura dell’onicocriptosi

Unghia incarnita nel gatto: come riconoscere trattare e prevenire l’onicocriptosi felina. Vediamo quali le cause, i sintomi e la cura.

Quando il vostro gatto inizia a zoppicare, camminare male, può essere difficile capire cosa c’è che non va.

Una delle possibili cause è l’unghia incarnita, una condizione dolorosa che può colpire i gatti di qualsiasi età.

L’unghia incarnita nel gatto, è una condizione troppo spesso trascurata che provoca dolore nell’animale, oltre che disagio nel muoversi.

Vediamo quindi, come trattare l’unghia incarnita nel gatto.

Unghia incarnita nel gatto

Questo problema si verifica quando l’unghia cresce in modo innaturale e si conficca nella pelle del gatto causando dolore, infiammazione e nei casi più gravi infezione. Tale condizione è anche chiamata onicocriptosi.

Cause

Si verifica quando le unghie del gatto non vengono tagliate correttamente o possono crescere troppo a lungo e curvarsi penetrando nella pelle circostante.

Alcune cause possono essere:

alcuni gatti potrebbero presentare unghie naturalmente curve o con una conformazione delle zampe che le rende più inclini all’onicocriptosi; condizioni di salute: patologie come l’artrite felina che influenzano la crescita delle unghie;

che influenzano la crescita delle unghie; comportamenti compulsivi : alcuni gatti sviluppano comportamenti compulsivi come leccarsi o mordicchiarsi le zampe, aumentando il rischio di unghie incarnite;

: alcuni gatti sviluppano comportamenti compulsivi come leccarsi o mordicchiarsi le zampe, aumentando il rischio di unghie incarnite; materiali inappropriati: l’uso di substrati troppo ruvidi o abrasivi;

peso eccessivo nel gatto: gatti in sovrappeso potrebbero affrontare difficoltà nel curare le proprie unghie;

gatti in sovrappeso potrebbero affrontare difficoltà nel curare le proprie unghie; traumi o lesioni: infortuni alle zampe o alle dita;

anomalie congenite: difetti anatomici che aumentano la probabilità di sviluppare unghie incarnite.

Sintomi

Riconoscere i segnali di unghia incarnita nel gatto è importante per poter intervenire quanto prima ed evitare di peggiorare la situazione.

Questa condizione si può manifestare attraverso vari sintomi che includono:

Se notate uno o più di questi sintomi presenti nel gatto consultare il veterinario.

Diagnosi

Solo il veterinario potrà diagnosticare la condizione e prescrivere il trattamento adeguato. Lo specialista, esaminerà attentamente la zampa del gatto, osservando la presenza di segnali come gonfiore, arrossamento, secrezione o altri segni di infiammazione intorno all’unghia.

Esaminerà le unghie del gatto cercando di segnali di crescita anomala o deformità. Escluderà altre possibilità che causano zoppia o dolori alle zampe, come lesioni, traumi, infezioni o malattie articolari.

In alcuni casi, potrà decidere di eseguire radiografie per ottenere una visione più dettagliata della zampa e della struttura dell’unghia.

Stabilita la diagnosi il veterinario svilupperà un piano per il trattamento.

Trattamento

Il trattamento dell’unghia incarnita nel gatto, dipenderà dalla gravità della condizione.

In alcuni casi, il medico potrà rimuovere l’unghia incarnita con un taglio adeguato.

Per contribuire ad ammorbidire il tessuto circostante, immergerà la zampa del gatto in acqua calda per favorire la rimozione dell’unghia incarnita.

In altri casi, invece potrebbe essere necessario prescrivere antibiotici o antinfiammatori per trattare un’infezione o ridurre l’infiammazione.

Inoltre, potrebbe essere opportuno, modificare la gestione delle unghie del gatto, ad esempio accorciandole regolarmente, fornendo opportunità per l’usura naturale tramite l’uso di tiragraffi.

Laddove fosse, invece, l’obesità la causa sottostante, il veterinario modificherà la dieta dell’animale per ridurre la pressione sulle zampe e prevenire problemi futuri alle unghie.

Nel frattempo, per poter impedire al gatto di leccare o mordicchiare la zampa, sarà necessario l’utilizzo del collare Elisabettiano. In questo modo, si avrà una guarigione molto più rapida.

Prevenzione

Per poter prevenire la possibilità di unghie incarnite nel gatto, occorrerà tagliare le unghie regolarmente con un tagliaunghie adatto.

Questa è una operazione da svolgere con molta cautela e attenzione, cercando di tagliare la punta dell’unghia, lasciando intatto il cuscinetto vascolare.

Per prevenire la condizione, in maniera naturale, si potrà fornire al gatto un tiragraffi per consumare le unghie.

Ricordatevi che la prevenzione è la migliore delle cure per i vostri animali domestici, perciò controllate regolarmente le unghie del vostro gatto.