Cause, sintomi e come intervenire per aiutarlo

La gastrite nel cane è una condizione medica comune, simile a quella che affligge gli esseri umani, e può manifestarsi per diverse cause. È importante che i proprietari comprendano le implicazioni di questa malattia e sappiano come riconoscerla. La gastrite è l’infiammazione delle pareti dello stomaco e può essere acute o cronica. I sintomi includono vomito (anche con presenza di sangue), diarrea, ipersalivazione, dimagrimento e disidratazione, oltre a segni di apatia e opacità del pelo.

Tra le possibili cause ci sono l’ingestione di alimenti inadatti, frequentemente trovati nella spazzatura, e un’alimentazione eccessiva. I rifiuti dovrebbero sempre essere tenuti fuori dalla portata dei cani, che potrebbero essere tentati di rovistare. Altri fattori scatenanti sono situazioni di stress e l’assunzione di determinati farmaci, come i cortisonici. Inoltre, la gastrite può anche derivare da patologie preesistenti che colpiscono fegato o reni.

È fondamentale che i proprietari notino i sintomi e consultino un veterinario, fornendo informazioni dettagliate. Attraverso esami specifici come la gastroscopia, l’ecografia e analisi del sangue, il veterinario può diagnosticare la condizione e identificarne la causa. Nel caso di gastrite più lieve, la situazione potrebbe risolversi autonomamente, mentre in casi più gravi si potrebbe rendere necessario un trattamento più approfondito.

Le opzioni di trattamento includono la fluidoterapia per reintegrare i liquidi persi, periodi di digiuno variabili, l’uso di farmaci e una dieta specifica a base di alimenti facilmente digeribili come riso, patate bollite e carne bianca. Seguire le indicazioni del veterinario è cruciale per garantire il recupero completo del cane. In ogni caso, la prevenzione attraverso la corretta alimentazione e la vigilanza sui comportamenti del proprio animale è essenziale per evitare la gastrite.