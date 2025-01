cause, informazioni e se preoccuparsi

Gli occhi del gatto possono apparire diversi, e non è raro imbattersi in gatti strabici, una condizione che suscita tenerezza nei loro padroni. Lo strabismo nei gatti può derivare da varie cause e i proprietari dovrebbero comprendere come gestire la vita insieme a un felino che presenta questo difetto oculare. Ci sono diversi tipi di strabismo, e non sempre è un difetto congenito.

Lo strabismo congenito è quando il gattino mostra una disposizione anomala degli occhi sin dalla nascita. Questo non implica problematiche visive, in quanto il gatto riesce a vedere normalmente, ma ha un aspetto sierato rispetto agli altri. La razza Siamese è quella più frequentemente colpita. Altre cause di strabismo possono includere traumi, infezioni o altre problematiche oculari che si verificano nel corso della vita dell’animale, le quali potrebbero potenzialmente essere corrette, ma solo un veterinario potrà stabilirlo. Anche danni al nervo ottico, che possono essere congeniti o causati da traumi, e malformazioni ai muscoli extraoculari possono contribuire a questo difetto.

Le tipologie di strabismo nei gatti possono classificarsi in base alla posizione degli occhi. Si può avere strabismo convergente, in cui gli occhi tendono a rivolgersi verso il centro (esotropia); strabismo divergente, dove gli occhi si allontanano dal bulbo oculare (exoforia); strabismo dorsale, per il quale gli occhi si alzano verso l’alto (ipertropia); e strabismo ventrale, in cui gli occhi si rivolgono verso il basso (ipotropia).

Contrariamente a quanto si possa pensare, un gatto strabico non vede doppio. La funzione visiva non è compromessa e tali gatti possono condurre una vita normale. Anzi, possono essere considerati “speciali” per il loro aspetto unico. Negli esemplari Siamesi, lo strabismo è quasi normale, quindi non c’è motivo di preoccuparsi. Anche se gli occhi sembrano muoversi da un lato all’altro, come nel caso del nistagmo, il cervello del gatto riesce comunque a percepire un’unica immagine, permettendo così al felino di vivere serenamente.