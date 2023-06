cause e quando è motivo di preoccupazione

Il vomito è uno dei sintomi di malessere più frequenti nel nostro amico a quattro zampe. Vediamo insieme quali sono le cause che provocano il vomito marrone nel cane e quando è motivo di preoccupazione.

I nostri amici a quattro zampe possono ammalarsi spesso e quando non stanno bene possiamo capirlo osservando i vari sintomi che presentano. Tra i segnali di malessere che Fido può presentare, quello più frequente è il vomito.

Quest’ultimo può essere causato da molti disturbi, sia passeggeri, quindi più lievi, sia a lunga durata, quindi da patologie vere e proprie. Inoltre, anche il colore del vomito può dirci molto sulla salute di Fido. Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i principali motivi per cui il vomito del cane è marrone e soprattutto quando dobbiamo davvero preoccuparci.

Vomito marrone nel cane: cause

Il vomito è uno dei sintomi più frequenti che possiamo riscontrare in un cane che non sta bene, ciò perché vomitare è un meccanismo di difesa che presenta l’organismo di Fido, soprattutto nel momento in cui ingerisce qualcosa che potrebbe fargli male.

Tuttavia non sempre il vomito è un sintomo grave. Infatti per determinare la gravità della situazione sarebbe opportuno considerare vari fattori, tra cui la frequenza e il colore. Per quanto concerne il primo fattore, se il cane vomita una sola volta non c’è bisogno di preoccuparsi, mentre al contrario, se Fido vomita spesso sarebbe opportuno contattare un veterinario.

Come detto anche il colore del vomito è importante per comprendere la gravità della situazione. Infatti se il vomito del cane è giallo, la nostra palla di pelo potrebbe soffrire di malattie infettive o pancreatite, mentre se il vomito è verde molto probabilmente lo stomaco di Fido è vuoto. Ma cosa significa quando il colore del vomito del cane è marrone?

Solitamente il vomito marrone nel cane sta ad indicare cibo non digerito o digerito a metà, infatti spesso indica il colore delle crocchette non digerite, soprattutto se la nostra palla di pelo tende a mangiare velocemente o tende a correre e giocare energicamente subito dopo essersi nutrito.

Inoltre anche se giocando il nostro amico a quattro zampe mangia del terreno, potrebbe presentare il vomito marrone, in quanto, come detto in precedenza, il vomito è un meccanismo di difesa quindi Fido tende, attraverso il vomito, ad eliminare il terreno ingerito.

Vomito nel cane: quando è motivo di preoccupazione

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente spesso non c’è da preoccuparsi quando il vomito del cane è di colore marrone.

Tuttavia tale colore può essere anche motivo di preoccupazione, in quanto può indicare anche la presenza di sangue nello stomaco, in questo caso il colore è marrone scuro tendente al nero. Le principali cause di vomito marrone scuro nel cane sono:

Tuttavia, anche il vomito marrone chiaro può significare presenza di sangue digerito, in questo caso però il sangue non proviene dallo stomaco ma dalle parti superiori dell’apparato digerente. Le cause di questo colore del vomito possono essere:

Lesioni del cavo orale

Gengive sanguinanti

Sia che si tratti di vomito marrone chiaro, sia che si tratti di vomito marrone scuro, è molto importante contattare il proprio veterinario.