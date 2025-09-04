23 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Salute

Cause di morte in Italia: analisi e confronti europei

Da StraNotizie
Cause di morte in Italia: analisi e confronti europei

L’ISTAT ha pubblicato recentemente i dati sulle principali cause di morte in Italia, fornendo un’analisi utile per confrontare la nostra situazione con quella degli altri Paesi europei.

In Italia, i tumori e le malattie del sistema circolatorio sono le principali cause di decesso. Seguono le malattie cardiache e le patologie respiratorie. Inoltre, si registrano morti dovute a fattori esterni, diabete e malattie neurovegetative come l’Alzheimer. Lo studio considera anche l’impatto della pandemia, che ha causato un aumento significativo dei decessi tra il 2020 e il 2021. Per quanto riguarda le morti violente, gli incidenti sono la causa principale, soprattutto tra i giovani. Dopo un calo nel 2020, la mortalità per incidenti è risalita nel 2021 e ha superato i livelli precedenti nel 2022.

Rispetto ad altri Paesi europei, emergono aspetti interessanti. L’Italia sembra trarre vantaggio dalla dieta mediterranea, che è considerata particolarmente salutare. Questo stile di vita aiuta a mantenere basso il numero di “morti evitabili”, in particolare tra le persone sotto i 75 anni. Al contrario, in Grecia si è registrato un aumento significativo delle vittime di incidenti stradali. In Repubblica Ceca, Romania e Lituania, le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa di morte, e la situazione è aggravata dalla mancanza di infrastrutture adeguate per gestire queste patologie.

Articolo precedente
Tomb Raider: Sophie Turner protagonista nella serie Amazon
Articolo successivo
Sport e Inclusione: Sergio Mignardi guida l’hockey italiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.