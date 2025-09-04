Cause di morte in Italia: analisi e confronti europei

L’ISTAT ha pubblicato recentemente i dati sulle principali cause di morte in Italia, fornendo un’analisi utile per confrontare la nostra situazione con quella degli altri Paesi europei.

In Italia, i tumori e le malattie del sistema circolatorio sono le principali cause di decesso. Seguono le malattie cardiache e le patologie respiratorie. Inoltre, si registrano morti dovute a fattori esterni, diabete e malattie neurovegetative come l’Alzheimer. Lo studio considera anche l’impatto della pandemia, che ha causato un aumento significativo dei decessi tra il 2020 e il 2021. Per quanto riguarda le morti violente, gli incidenti sono la causa principale, soprattutto tra i giovani. Dopo un calo nel 2020, la mortalità per incidenti è risalita nel 2021 e ha superato i livelli precedenti nel 2022.

Rispetto ad altri Paesi europei, emergono aspetti interessanti. L’Italia sembra trarre vantaggio dalla dieta mediterranea, che è considerata particolarmente salutare. Questo stile di vita aiuta a mantenere basso il numero di “morti evitabili”, in particolare tra le persone sotto i 75 anni. Al contrario, in Grecia si è registrato un aumento significativo delle vittime di incidenti stradali. In Repubblica Ceca, Romania e Lituania, le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa di morte, e la situazione è aggravata dalla mancanza di infrastrutture adeguate per gestire queste patologie.