Cause del flop dell’ultima Isola dei Famosi, parla Luxuria: “Cosa mancava”

Nonostante le diverse novità, l’ultima Isola dei Famosi è stato un mezzo flop, lo dicono gli ascolti, i commenti social dei telespettatori, ma soprattutto le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che si è detto non soddisfatto da questa edizione. Ma cosa non ha funzionato? Le cause del mancato successo sono diverse e le ha individuate in parte anche la conduttrice. In un’intervista rilasciata a nuovo Tv, Vladimir Luxuria ha spiegato che se il pubblico non ha apprezzato particolarmente l’ultima Isola è perché sono mancate le dinamiche, perché ci sono stati troppi ritiri e anche per l’assenza di una tresca amorosa.

Oltre alle osservazioni di Vlady, io aggiungerei un altro problem: il cast! A parte due o tre nomi, gli altri concorrenti spacciati per vip erano sconosciuti al general public e inoltre l’innesto dei nip è stata una pessima idea. Dopo 20 anni di programma sappiamo benissimo a che punto dell’avventura i naufraghi inizieranno a patire la fame, cominceranno a litigare per il cibo o piangeranno per la nostalgia dei loro cari, quello che fa la differenza è vedere il vip di turno che affronta queste difficoltà. A chi interessa guardare Sonny Olumati o Rosanna Lodi spettinati e sfatti che litigano per un pezzo di cocco? Il pubblico vuole vedere la diva del popolo Pamela Prati alle prese con le punture di mosquitos, Valeria Marini senza le extension stellari o Federico Fashion Style privato dei suoi sobrissimi outfit mentre cade dal girarrosto.

Le cause del flop dell’ultima Isola dei Famosi.

“Ci possono essere molte cause, diciamo che è mancata la ‘tresca’, un ingrediente fondamentale nei reality show. Se ricordo il flirt di Belen nella mia edizione? Sì, certo. In questa edizione, invece, niente. I single c’erano, ma sonnecchiavano e quindi non è successo nulla da quel punto di vista. Poi tra per quanto riguarda il problema delle dinamiche c’è anche il fatto dei ritiri. Purtroppo ci sono stati tanti ritiri soprattutto all’inizio. Penso a Marina Suma, al poeta Pietro Fanelli, al pescivendolo Peppe Di Napoli, e certe dinamiche purtroppo non si sono sviluppate. Se in questi mesi ho mai pensato ‘ma chi me l’ha fatto fare?’. No, mai! Io porto sempre a termine tutto quello che faccio. Ho imparato tanto”.