28.8 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Animali

Causa storica in Italia contro gli allevamenti intensivi

Oggi, presso il Tribunale di Forlì, si svolge la prima causa in Italia e in Europa che mira a dichiarare l’incostituzionalità degli allevamenti intensivi. La causa è promossa dalla Fondazione Save the Chickens, supportata da un gruppo di avvocati esperti in diritto ambientale.

La richiesta si basa sulla recente riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, che garantiscono la protezione degli animali e della biodiversità, nonché il diritto delle future generazioni a vivere in un ambiente sano. Gli avvocati sostengono che le norme che consentono gli allevamenti intensivi in Emilia-Romagna siano nulle e chiedono, in alternativa, che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale.

La Fondazione Save the Chickens è anche tra i promotori dell’Iniziativa dei Cittadini Europei “Stop Slaughter Stop Cruelty”, che ha già raccolto oltre 1,25 milioni di firme. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di indurre la Commissione Europea a deliberare sulla graduale abolizione degli allevamenti e dei macelli intensivi, considerati tra le principali fonti di inquinamento e rischi per la salute pubblica, oltre che luoghi di sofferenza per milioni di animali.

