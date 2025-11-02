Causa contro Cisco per la persecuzione del Falun Gong in Cina

Due parlamentari repubblicani statunitensi hanno chiesto il supporto dell’amministrazione Trump per portare in giudizio la Cisco, nota azienda americana di networking, accusata di aver contribuito alla persecuzione del Falun Gong in Cina. Questa disciplina spirituale è stata perseguitata dal regime cinese, che nei decenni passati ha colpito circa 100 milioni di praticanti. Nel 2011, i sostenitori del Falun Gong avevano presentato una denuncia, affermando che Cisco avesse avuto un ruolo decisivo nella creazione della rete di sorveglianza della dittatura cinese.

I parlamentari Chris Smith e John Moolenaar, rispettivamente presidenti della Commissione esecutivo-parlamentare sulla Cina e della Commissione della Camera sul Partito comunista cinese, hanno sollecitato l’amministrazione affinché il caso venga portato in tribunale. Il sistema di monitoraggio, noto come “Scudo d’Oro”, sarebbe stato progettato per identificare e sorvegliare i praticanti del Falun Gong, facilitando arresti e torture, oltre al prelievo forzato di organi.

In una lettera inviata al procuratore generale della Corte Suprema, i due hanno sottolineato la gravità dell’accusa: un’azienda americana che facilita la persecuzione di una minoranza religiosa. Cisco ha dichiarato che la causa potrebbe danneggiare la politica estera statunitense, ma i parlamentari hanno ribadito che le aziende americane non devono essere complici delle violazioni dei diritti umani.

Inoltre, un report di Associated Press ha rivelato materiale del 2008 in cui Cisco promuoveva lo Scudo d’Oro per monitorare le reti cinesi nel tentativo di “combattere il Falun Gong”, descritto da funzionari cinesi come un “culto malvagio”. Smith ha dichiarato che questo caso evidenzia le gravi conseguenze della collaborazione tra aziende americane e il governo cinese.