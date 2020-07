Casi di Covid-19 in lieve aumento giorno dopo giorno e focolai in diverse regioni devono allarmare il Belpaese? “Da qualche settimana vediamo un’oscillazione dei casi quotidiani, che vanno da 150 a 300, in parte legata al numero di tamponi. Se guardiamo le curve non vediamo però aumenti consistenti, inoltre non crescono i ricoveri e non c’è stata una recrudescenza di casi gravi. Insomma, il virus nel nostro Paese sta circolando a scartamento ridotto”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.

